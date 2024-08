Republikanie mają powód do niepokoju. Harris wyprzedza Trumpa

Z bronią i młotkami weszli do domu i uwięzili lokatorów. Szokujący napad w Queens

To wciąż bardzo wyrównany wyścig, ale widoczna jest pewna tendencja – wiceprezydent Kamala Harris, która zastąpiła prezydenta Joe Bidena w roli kandydatki Partii Demokratycznej do walki o Biały Dom poprawiła nastroje wyborców. Według nowego sondażu „New York Times” i Siena College, Harris wyprzedza byłego prezydenta Trumpa w kluczowych stanach Michigan, Wisconsin i Pensylwanii. To wynik w tych najważniejszych z tzw. wahających się stanów może zaważyć na ogólnokrajowym rezultacie wyborów z 5 listopada.

Jak pokazują wyniki najnowszego badania, Harris pokonała Trumpa z wynikiem 50 do 46 proc., a więc różnicą czterech punktów procentowych. Choć to wciąż mieści się w granicach błędów statystycznych, to podobny majowy sondaż, jeszcze z Joe Bidenem w demokratycznej roli głównej, wskazywał na przegraną urzędującego prezydenta w Michigan i Pensylwanii i remis w Wisconsin.

Sztab Donalda Trumpa i jego polityczne zaplecze mają więc o czym myśleć, choć zdążyli już ocenić badanie „NYT” i Siena College, w którym w dniach 5-9 sierpnia udział wzięło 1973 wyborców. - „Dramatycznie zaniżone poparcie prezydenta Trumpa zarówno wśród wszystkich zarejestrowanych wyborców jak i w modelu prawdopodobnych wyborców” – ocenili w notce dla sztabu byłego prezydenta jego doradcy Tony Fabrizio i Tim Saler.

Tendencja jest jednak wyraźna i pokazuje ją też wcześniejszy, choć ogólnokrajowy, sondaż Ipsos. Badanie przeprowadzone między 2 a 7 sierpnia zakończyło się wynikiem 49 proc. dla Kamali Harris i 47 proc. dla Donalda Trumpa. - „Jednak gdy weźmiemy pod uwagę osoby nie będące wyborcami Harris ani Trumpa, którzy będą zmuszeni do wyboru między dwoma kandydatami, wyścig między Harris i Trumpem staje się zbyt wyrównany” – zaznaczyli autorzy badania.

Kolejnym dowodem na zmianę podejścia wyborców jest sondażowa średnia, którą na bieżąco analizuje portal fivethirtyeight.com. Z zestawienia wyników wszystkich dostępnych ogólnokrajowych badań wynika, że według ankiet liderem wyścigu na dzień 12 sierpnia jest Kamala Harris z wynikiem 45,9 proc. Donald Trump liczyć może na 43,5 proc. poparcia.

Walka do ostatniej chwili będzie więc zacięta. Rozkład sił zmienić mogą debaty, na które zgodziły się sztaby obojga kandydatów. Jak potwierdziła telewizja ABC pierwsze z telewizyjnych spotkań odbędzie się na jej antenie 10 września, a moderować mają je David Muir i Linsey Davis. Fox News poinformowała jednak, że przewiduję debatę Harris i Trumpa na swojej antenie 4 września. NBC News szykuje się z kolei na starcie dwójki kandydatów 25 sierpnia. Te dwie daty nie zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone przez oba sztaby.