Rekordowa świąteczna zbiórka chicagowskiej fundacji

Tegoroczna dobroczynna impreza fundacji You Can Be My Angel odbyła się w sali bankietowej Paradise Elegant Banquets w Bridgeview, IL. Pieniądze zebrane podczas niej przeznaczone zostały na rzecz zmagającego się z chorobą rakową sześcioletniego Jasia Sroki, podopiecznego fundacji, którego czeka leczenia w klinice w Rzymie.

- To była wspaniała impreza i wielki świąteczny gest chicagowskiej Polonii. Dziękuje za wszystkie datki. Dzięki Wam Jasiu będzie mógł kontynuować leczenie. Jesteście wszyscy naszymi aniołami. To dzięki wam świat staje się lepszy – powiedziała, zwracając się do darczyńców, szefowa fundacji Katarzyna Romanowska, z którą rozmawialiśmy po podliczeniu zebranych funduszy. - Dziękuje za pomoc, wsparcie, za każdy gest dobroci i ciepłe słowo, które dają nam wiatr w nasze anielskie skrzydła – dodała.

Goście przybyli na Mikołajki mogli liczyć na smaczny poczęstunek, występy artystyczne znanych polonijnych zespołów góralskich, takich jak Mali Siumni, Mali Hyrni, Mała Wanta i Wanta Młode Pokolenie. Głównym punktem wieczoru była wizyta Św. Mikołaja, z którym można było porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Katarzyna Romanowska przypomina, że choremu Jasiowi oraz innym podopiecznym fundacji można pomagać przez cały rok. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organizacji.