Buduje nową wspólnotę z Polkami z Chicago. „Razem jesteśmy silniejsze”

- Jak narodził się pomysł założenia grupy Era Nowych Kobiet Chicago?

- Idea narodziła się z mojej głębokiej fascynacji działalnością Joanny Przetakiewicz, niezwykle inspirującej aktywistki i kobiety biznesu, która stworzyła oryginalną grupę Era Nowych Kobiet w Polsce. Jej nieustanne zaangażowanie w działania na rzecz kobiet, jej pasja i determinacja były dla mnie nie tylko inspiracją, ale także impulsem do działania. Przez kilka miesięcy obserwowałam, jak Joanna z niezwykłą skutecznością buduje przestrzeń, gdzie kobiety mogą rozwijać swoje talenty, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie wspierać. Uświadomiłam sobie, że taka społeczność jest również niezwykle potrzebna tutaj, w Chicago, gdzie wiele kobiet poszukuje możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego. Postanowiłam więc, że stworzę podobne miejsce, gdzie będą one mogły spotykać się, inspirować nawzajem i czerpać siłę ze swojej różnorodności. Poczułam, że mogę przenieść wizję Joanny na grunt chicagowski, dostosowując ją do lokalnych realiów. Chciałam stworzyć miejsce, w którym kobiety mogłyby znaleźć wsparcie, motywację i narzędzia do realizacji swoich marzeń. Czułam, że kobiety w Chicago potrzebują takiego miejsca.

- Inspiracja, wparcie i motywacja to główne cele waszej grupy?

- Głównym założeniem jest stworzenie dynamicznej i wspierającej społeczności kobiet, która pomoże im rozwijać zarówno osobiste, jak i zawodowe cele. Chcemy, aby każda kobieta, która do nas dołączy, czuła się częścią większej wspólnoty, gdzie jej marzenia i aspiracje są ważne i wspierane. Organizujemy warsztaty, spotkania networkingowe oraz różnego rodzaju wydarzenia, które promują wymianę wiedzy i doświadczeń.

- A jakie działania podejmujecie na rzecz Polonii w Chicago?

- Wspieramy polskie kobiety mieszkające w Chicago. Organizujemy spotkania i warsztaty w języku polskim, aby ułatwić komunikację i integrację. Naszym celem jest stworzenie wyjątkowej grupy, która będzie łączyła Polki w Chicago, a jednocześnie będziemy czerpać wsparcie z Polski. Ogromną popularnością cieszą się nasze wyjazdy weekendowe. Podczas tych wyjazdów mamy okazję lepiej się poznać, cieszyć się swoim towarzystwem i wspólnie spędzać czas. Te wyjazdy sprzyjają budowaniu więzi i wzajemnemu wsparciu, co jest dla nas niezwykle cenne.

- Ile członkiń liczy grupa Era Nowych Kobiet Chicago?

- Obecnie jest nas ponad tysiąc na Facebooku i Instagramie. Niektóre osoby są z nami od samego początku, inne dołączają i odchodzą, ale każda z nich wnosi coś cennego do naszej społeczności. Dzięki naszej grupie wiele kobiet rozwija się, zdobywa nowe umiejętności i inspiracje. Cieszy nas również fakt, że stale przychodzą nowe osoby, które chcą dołączyć do naszej społeczności. Solidarność kobieca jest fundamentem naszej działalności. Wierzymy, że razem jesteśmy silniejsze i możemy osiągnąć więcej. Wspieranie się nawzajem, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wzajemne motywowanie są kluczowe dla sukcesu naszej społeczności. Chcemy, aby każda kobieta czuła, że może liczyć na wsparcie innych członkiń grupy. Chcemy, aby nasza grupa była otwarta dla wszystkich kobiet, niezależnie od ich wieku, pochodzenia, wykształcenia czy doświadczeń zawodowych. Wierzymy, że różnorodność przynosi nowe perspektywy i wzbogaca naszą społeczność.

- Grupa już prężnie działa, a jakie są plany na najbliższą przyszłość?

- Naszym najbliższym celem jest rozwinięcie naszej społeczności i dotarcie do jak największej liczby kobiet w Chicago. Marzymy o tym, aby Era Nowych Kobiet Chicago stała się rozpoznawalną marką, która będzie kojarzona z siłą, wsparciem i sukcesem kobiet. Planujemy także nawiązać współpracę z innymi organizacjami i specjalistami, aby oferować naszym członkiniom jeszcze więcej możliwości rozwoju.

- Co sprawiło, że zaangażowała się Pani w taką działalność?

- Moje zaangażowanie w działalność na rzecz kobiet wynika z osobistych doświadczeń i głębokiej wiary w siłę wspólnoty. Od zawsze czułam, że kobiety mają w sobie niesamowity potencjał, który często jest niedoceniany lub niewykorzystany. Pracując w różnych branżach, zauważyłam, jak ważne jest wsparcie i współpraca między kobietami. Wielokrotnie doświadczyłam, jak kobiety mogą wzajemnie inspirować się i motywować do działania. Dlatego, kiedy zobaczyłam, jak skutecznie działa Era Nowych Kobiet w Polsce, poczułam, że muszę zrobić coś podobnego tutaj, w Chicago. Moja droga nie była łatwa, ale zawsze mogłam liczyć na kobiety, które trwały przy mnie, wspierając mnie duchem i ciałem. To dzięki nim, nawet w najtrudniejszych momentach, kiedy miałam ochotę się poddać, znajdowałam siłę, by iść dalej. W naszej społeczności są wyjątkowe kobiety. Wspomnę tu Iwonę, której obecność jest dla mnie jak skała - solidna i niezawodna. Jej rady są bezcenne, a pomoc – nieoceniona. Nigdy nie odmawia, zawsze jest gotowa podać pomocną dłoń. Iwona to niezastąpiona osoba w naszej grupie społecznej dla kobiet. Zawsze stoi przy mnie, wspierając mnie na każdym kroku naszych działań.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.