Przez dwa miesiące więziła 26 kotów w furgonetce. Nicole Blotnicki usłyszała wyrok

Otwarcie forda transita, należącego do zajmującej się przeprowadzkami firmy U-Haul, zaparkowanego przez dłuższy czas w Island Lake w Illinois skutkowało sporym zaskoczeniem lokalnej policji. Mundurowi w marcu 2024 roku odkryli tam w sumie 26 kotów, przebywających we własnych odchodach i potwornym smrodzie, za to bez wody i pożywienia.

Funkcjonariusze z Island Lake przekazali czworonogi pod opiekę McHenry County Animal Control. Wszystkie zwierzaki wymagały natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, niestety nie wszystkie udało się ocalić. Według zastępcy prokuratora stanowego hrabstwa McHenry, Alici Ayal, 12 kotów cierpiało na poważne problemy zdrowotne, które doprowadziły do ich uśpienia.

Dochodzenie wykazało, że pojazd został wynajęty przez Nicole Blotnicki, która teraz, po niemal roku od koszmarnego odkrycia, postanowiła przyznać się do winy w ramach ugody z prokuraturą. Sędzia Justin Hansen skazał ją na 40 dni więzienia w hrabstwie McHenry, rok więzienia w zawieszeniu oraz przymusową ocenę jej zdrowia psychicznego.

Postępowanie sądowe czeka także Patryka T. Popka (32 l.) z River Grove, z którym w 2020 r. Blotnicki się zaręczyła. Mężczyźnie także przedstawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami, nie przyznał się jednak do winy. Jego sprawa sądowa jest toku, mężczyzna ma ponownie stawić się w sądzie w środę 19 marca.