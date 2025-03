Przedmieścia Chicago znów muszą decydować. Trwa wczesne głosowanie w lokalnych wyborach

Mieszkańcy hrabstwa Cook, ale też pozostałych hrabstw Illinois od 17 marca wybierają lokalne władze w ramach wczesnego głosowania w wyborach powszechnych. Choć mniej oblegane i pozbawione elektryzujących opinię publiczną stanowych czy ogólnokrajowych wyścigów, te wybory mają realny wpływ na najbliższe otoczenie wyborców – wskazują oni w nich bowiem m.in. burmistrzów, radnych, rozmaitych urzędników miejskich, członków okręgów szkolnych, zarządów parków czy bibliotek i władz ochrony przeciwpożarowej.

Wczesne głosowanie w wyborach lokalnych trwa do 31 marca. W hrabstwie Cook można głosować w 55 lokalizacjach. Wszyscy, którzy chcą wziąć we wczesnym głosowaniu mogą to zrobić w dowolnym lokalu wyborczym. Mogą tam też jednocześnie zarejestrować się do udziału w głosowaniu. Należy jedynie zabrać ze sobą dwie formy dowodu tożsamości, w tym jeden z aktualnym adresem zamieszkania.

Adresy i godziny otwarcia punktów wyborczych wczesnego głosowania są dostępne na stronie internetowej sekretarza hrabstwa Cook. Tam również można sprawdzić, co znajdzie się na karcie wyborczej czy wystąpić o kartę do głosowania korespondencyjnego – termin mija 27 marca.

Mieszkańcy pozostałych hrabstw wszelkie potrzebne informacje na temat wczesnego głosowania znajdą na stronach internetowych sekretarzy swoich hrabstw:

Cook County: cookcountyclerkil.gov/elections

DuPage County: www.dupagecounty.gov

Kane County: clerk2.kanecountyil.gov/Elections

Lake County: lakecountyil.gov/163/Elections

McHenry County: mchenrycountyil.gov/departments/county-clerk/elections

Will County: willcountyclerk.gov/elections/

Informacje o wyborach, które odbędą się 1 kwietnia, znaleźć można też na stronie Komisji Wyborczej Illinois.