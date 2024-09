Prezydent Duda odsłoni z Polonią nowy pomnik i spotka się z Donaldem Trumpem

Polonia ze Wschodniego Wybrzeża w niedzielę 22 września odda hołd bohaterom walk o suwerenność. Z inicjatywy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego oraz przy wsparciu polonijnej społeczności, w duchowej stolicy Polonii w USA, czyli Amerykańskiej Częstochowie, odsłonięty zostanie Pomnik Bohaterów Walki o Niepodległość po 1944-1945 roku i „Solidarności”. Z pewnością będzie to wyjątkowa uroczystość. Jak potwierdziła bowiem szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA, pojawi się prezydent Andrzej Duda, który przyjeżdża do USA na debatę wysokiego szczebla podczas 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, NY.

Nie będzie to jedyny ważny gość, który 22 września zawita do Doylestown w Pensylwanii. Według nieoficjalnych informacji, Amerykańską Częstochowę odwiedzić ma tego samego dnia również ubiegający się głosy wyborców w tym kluczowym dla wyścigów do Białego Domu Donald Trump. Sztab byłego prezydenta, Komitet Smoleńsko-Katyński, organizujący uroczystości, ani ojcowie Paulini, nie potwierdzają jeszcze oficjalnie tych doniesień. W rozmowie z PAP, Małgorzata Paprocka, potwierdziła jedynie, że „prawdopodobnie” do takiego spotkania dojdzie, jednak nie organizuje go Kancelaria Prezydenta RP.

Na razie nie wiadomo, w którym momencie niedzielnych uroczystości mogłoby dojść do spotkania polityków. Zgodnie z programem, rozpocząć ma je o godz. 12.30 uroczysta msza święta w Sanktuarium, po której uczestnicy przeniosą się na przyległy cmentarz polonijny, gdzie o godz. 2 pm nastąpi odsłonięcie monumentu. - „Zostanie postawiony na cmentarzu obok Monumentu Smoleńskiego, Pomnika Gen. Władysława Andersa, Żołnierzy Niezłomnych, naprzeciwko Husarza-Mściciela” – informują przedstawiciele Komitetu Smoleńsko Katyńskiego (Smolensk Disaster Commemoration Committee Inc – SDCC Inc), który zajął się budową pomnika. Wykonawcą monumentu, o którego budowie pisaliśmy wcześniej, jest firma Kulinski Memorials z Manville, NJ.

Dzień wcześniej, w sobotę 21 września w godz. 10 am - 6 pm w Visitors Center w Sanktuarium odbędzie się Forum Polonijne – Marsz do Solidarności.