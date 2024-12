Prawo jazdy na nowo. Biuro Sekretarza Stanu ogłasza

Polski kandydat do Oscara – „Słonecznik" - pokazany w Nowym Jorku

Będą zmiany dotyczące dokumentów prawa jazdy oraz dowodów osobistych. Prawko na osiem lat, nie na cztery

Biuro Sekretarza Stanu Illinois Alexa Giannouliasa (48 l.) zapowiada zmiany dotyczące dokumentów prawa jazdy oraz dowodów osobistych. Wedle nowej ustawy uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Illinois, od nowego roku prawo jazdy będzie można uzyskać na osiem lat, a nie na cztery. To jednak teoria. Ustawa formalnie zostanie wprowadzona w 2025 roku, ale praktycznie nowe, ośmioletnie prawo jazdy będzie można uzyskać dopiero w lipcu 2027 roku. Biuro Sekretarza Stanu ma bowiem czas do 1 stycznia 2027 roku na ustalenie przepisów dotyczących wejścia w życie zmian. Ponadto do końca 2025 roku mieszkańcy Illinois będą mogli pobrać specjalną aplikację, dzięki której będą mogli wyświetlać dokumenty tożsamości na urządzeniach mobilnych honorowanych przez władze.

Wielkimi krokami zbliża się w Illinois, podobnie jak w innych stanach, wprowadzenie REAL ID

Mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z tradycyjnych plastikowych dokumentów. Ponadto wielkimi krokami zbliża się w Illinois, podobnie jak w innych stanach, wprowadzenie REAL ID, które ma nastąpić 7 maja 2025 roku. Wtedy to dowody osobiste będą musiały spełniać wymogi REAL ID, którym trzeba będzie się wylegitymować by wejść na teren obiektów federalnych oraz by pokonać punkty kontrolne na amerykańskich lotniskach. Więcej informacji na temat nowych przepisów można uzyskać na stronie https://www.ilsos.gov/ i TSA; Transportation Security Administration | Transportation Security Administration

