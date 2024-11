Prawdziwy skarb czeka na śmiałków! Milioner ukrył w USA pięć skrzyń z kosztownościami

Odliczanie do świąt

Milioner, który zbił fortunę inwestując w Bitcoin, postanowił urządzić ogólnonarodowe poszukiwanie skarbów i wciągnąć w nie całą Amerykę. Jon Collins-Black przez pięć lat gromadził rzadkie wartościowe przedmioty, które zdobywał na rozmaitych aukcjach. Jak zdradził, wydał na nie ponad $2 mln. To między innymi złote monety wydobyte z wraków statków, wysadzana szafirami i diamentami broszka Jackie Onassis, rzadkie kolekcjonerskie karty, w tym karta Pokemon, ale też sztabki złota, antyczna biżuteria czy dzieła sztuki. Wśród zgromadzonych przez milionera unikatów jest też moneta wybita przez Pabla Picassa i Bitcoin, którego wartość wynosi obecnie $100 tys. i ciągle rośnie.

"Jedna skrzynia jest większa i zawiera lwią część skarbu”

Kolekcja Collinsa-Blacka to skarb, który ma trafić do osób, które dołączą do jego zabawy. Milioner wydał książkę „There's Treasure Inside (W środku jest skarb)" i ogłosił, że ukrył na terenie USA pięć skrzyń zawierających warte miliony przedmioty. - „Cztery skrzynie są podobnej wielkości. Jedna skrzynia jest większa i zawiera lwią część skarbu” – poinformował w informacji prasowej. Dodał, że każda ze skrzyń powstała na specjalne zamówienie, a jej otwarcie wymagać będzie specjalnej sekwencji ruchów, podanej w załączonej instrukcji. Najpierw jednak trzeba je znaleźć i na tym polegać ma cała zabawa.

Collins-Black informuje, że żadna ze skrzyń nie została zakopana. Są jednak dobrze ukryte, jak zapewnia milioner, w bezpiecznych miejscach i dotarcie do nich nie narazi nikogo na niebezpieczeństwo. Wszystkie znajdują się w okolicy do 3 mil od drogi publicznej. Jak do nich trafić? Odpowiedzi przynieść ma lektura książki.

Książka pełna map i zagadek wskaże drogę do fortuny

„There's Treasure Inside" to książka wypełniona mapami, zagadkami i wskazówkami, które wystarczy rozszyfrować. - Nie trzeba być geniuszem, żeby rozwiązać te wskazówki. Jeśli masz ciekawość, wyobraźnię i chęć spróbowania czegoś nowego, możesz znaleźć skarby, które ukryłem – zapewnił Collins-Black w filmie zamieszczonym na portalu X. I gorąco zachęcił do udziału w polowaniu na wartościowy łup. - Były inne poszukiwania skarbów w przeszłości, ale nigdy na taką skalę. Moim celem jest stworzenie ogólnonarodowego polowania na skarby, jakiego jeszcze nie było – dodał.