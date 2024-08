Porzuciła martwego noworodka na śmietniku. Wpadła po 37 latach!

Z bronią i młotkami weszli do domu i uwięzili lokatorów. Szokujący napad w Queens

Gdyby żyła, miałaby dziś 37 lat. Jej małe ciałko znaleziono 13 października 1987 r. Teraz po wielu latach w końcu udało się ustalić tożsamość matki nowo narodzonej dziewczynki, której zwłoki porzucono w śmietniku za budynkiem jednej z firm przy La Sierra Avenue w Riverside, CA. Natrafił na nie mężczyzna zbierający złom. Pracownicy Biura Koronera Hrabstwa Riverside po sekcji zwłok orzekli, że śmierć noworodka była wynikiem zabójstwa. Choć detektywi wydziału zabójstw policji w Riverside pracowali w pocie czoła, wkrótce wyczerpali wszelkie tropy i nie udało im się wytypować podejrzanego o szokującą zbrodnię.

Jak wielokrotnie pokazywały minione lata, upływ czasu niekiedy pomaga. Tym bardziej, że ostatnie dekady przyniosły spory skok technologiczny. Z nowych szans postanowili skorzystać detektywi utworzonego w 2020 r. w Riverside wydziału Homicide Cold Case Unit, który miał zająć się nierozwiązanymi dotąd sprawami zabójstw. - „Detektywi z wydziału zabójstw ściśle współpracowali ze swoimi partnerami z regionalnego zespołu ds. zimnych spraw hrabstwa Riverside i byli w stanie zidentyfikować matkę dziecka za pomocą DNA jako 55-letnią Melissę Jean Allen Avila. Pani Avila miała 19 lat w chwili śmierci dziecka i detektywi nie mają powodu, by sądzić, że ojciec dziecka był w jakikolwiek sposób winny morderstwa” – przekazali w komunikacie przedstawiciele Riverside Police Department.

Jak poinformowali funkcjonariusze, przy pomocy U.S. Marshals Pacific Southwest Fugitive Task Force udało się namierzyć poszukiwaną 55-latkę. Melissa Jean Allen Avila została zatrzymana w Shelby w Karolinie Północnej. - „Została aresztowana za morderstwo i poddana ekstradycji z powrotem do hrabstwa Riverside w celu postawienia jej przed sądem. 5 sierpnia pani Avila została osadzona w zakładzie karnym Larry D. Smith Correctional Facility, gdzie przebywa za kaucją w wysokości 1 100 000 dolarów” – przekazali policjanci z Riverside. Zdradzili też, że w zatrzymaniu kobiety pomogła współpraca z organizacją Season of Justice, która zapewnia pomoc agencjom śledczym i rodzinom w rozwiązywaniu zimnych spraw poprzez finansowanie dotacji na zaawansowane rozwiązania w zakresie analizy DNA i genealogii kryminalistycznej. - Dzięki wytrwałym wysiłkom naszych śledczych i partnerów, ta ofiara ma teraz tożsamość, a sprawa jest rozwiązana - powiedział szef policji w Riverside Larry Gonzalez.