Nowy bohater w Illinois

Pomógł bez wahania. 19-latek polskiego pochodzenia uhonorowany za uratowanie życia

Dzięki temu nastolatkowi, 57-latek z Lake in the Hills na przedmieściach Chicago, IL, będzie miał więcej powodów do wdzięczności w czasie nadchodzącego Święta Dziękczynienia. Aaron Wasik, 19-latek polskiego pochodzenia w ubiegłym miesiącu uratował życie swojemu przyszłemu ojczymowi. Właśnie został za to uhonorowany przez strażaków.