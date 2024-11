Polska piosenkarka z Illinois uczciła husarię przy okazji Święta Niepodległości

Nasza 37-letnia rodaczka Lariyah Kamila Perrin nie zwalnia zawodowego tempa. Pochodząca ze Szczecina, a obecnie mieszkająca w Elgin utalentowana tatuażystka i piosenkarka zespołu bluesowo- rockowego DieveNoire nagrała piosenkę pod tytułem „These Boots Are Made For Walkin”. Teledysk do utworu nieprzypadkowo miał swoją premierę na YouTube 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości.

- Mój motocykl, na którym jadę w teledysku ma skrzydła husarskie połączone z tyłu, za siedzeniem. Mimo, że od lat mieszkam w USA jestem bardzo sercem przywiązana do Polski i jej historii. Husaria była naszą narodową dumą – tłumaczy nam Kamila. Jak mówi, w Chicago i na przedmieściach, gdzie mieszka wyjątkowo dba się o polskie tradycje. - Ja także przez ten teledysk chce pokazać, że mimo iż jestem daleko Polski to też pielęgnuję nasze tradycje. Mimo tego, że 9 lat temu prawie straciłam rękę w wypadku i do dziś ból czasem przeszkadza w jeździe na motorze, i w mojej pracy w studio tatuażu, staram się wykorzystać swoje szanse w życiu - opowiedziała nam wokalistka.

Piosenkarka w 2015 roku otarła się o śmierć w wypadku samochodowym. Po długiej i żmudnej rehabilitacji wróciła do pracy na scenie i w studiu tatuażu w Elgin, którego nazwa - Iron Wings Tatto – też odnosi się do polskiej husarii.