Polscy górale wybrali najdłuższy warkocz w Chicago. Ten wynik to absolutny rekord!

Pomysłodawcą konkursu, który ubarwił tegoroczny piknik Koła Poronin, jest dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Konkurs został przyjęty bardzo gorąco przez jego uczestniczki oraz przez licznie zebraną publiczność. Konkurs był otwarty i mogły w nim brać udział wszystkie dziewczęta. Oczywiście te, które są posiadaczkami długich włosów. Warkocz musiał być zapleciony z własnych, naturalnych włosów. Długość warkocza była mierzona od nasady włosów na czole aż do samego koniuszka warkocza.

Do konkursu zgłosiło się 17 uczestniczek w wieku od 6 do 16 lat. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Lagowski, której warkocz miał długość 131 cm. Jest to najdłuższy warkocz w dotychczasowych konkursach organizowanych w Chicago! Drugie miejsce zajęła Kamila Luzińska, której wynik to 94 cm, a trzecie miejsce - Gabriela Stafiera z warkoczem długim na 79,5 cm. Długość włosów uczestniczek tegorocznego konkursu po zsumowaniu wyniosła 1201 cm w porównaniu do 490 cm w roku 2023, 542 cm w roku 2022 i 497 cm z roku 2021.

Laureatki trzech pierwszych miejsc otrzymały piękne dyplomy, nagrody pieniężne oraz upominki w postaci książek autorstwa B. Orawca „Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom I”. Wszystkie uczestniczki konkursu zostały nagrodzone wielkimi brawami, otrzymały też pamiątkowe dyplomy oraz publikacje dr. Orawca, a najmłodsze również upominki w postaci pluszowych maskotek. Sponsorem nagród był dr Orawiec.