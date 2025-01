Połowa Ameryki w tym roku może rozliczyć się z podatków za darmo

Sezon rozliczeń podatkowych za ubiegły rok rusza już 27 stycznia. Konieczność wypełnienia zeznań lub płacenia za to specjalizującej się w tym firmie, co roku powoduje ból głowy u wielu osób. W tym roku ponad 30 milionów podatników może jednak nieco ułatwić sobie życie i skorzystać z nowego rozwiązania IRS, czyli programu IRS Direct File. Dzięki niemu zeznania podatkowe federalne i stanowe można bezpłatnie złożyć przez internet.

Program Direct File był pilotażowo uruchomiony w 2024 roku w 12 stanach USA jako alternatywa dla komercyjnych programów podatkowych. Jak twierdzi IRS, 90 proc. z 11 000 ankietowanych użytkowników oceniło go jako bardzo dobry lub powyżej średniej. Dlatego też w tym roku skorzystać będą mogli z niego mieszkańcy już 25 stanów. To:

Alaska,

Arizona,

Kalifornia,

Connecticut,

Floryda,

Idaho,

Illinois,

Kansas,

Maine,

Maryland,

Massachusetts,

Nevada,

New Hampshire,

New Jersey,

Nowy Jork,

Nowy Meksyk,

Północna Karolina,

Oregon,

Pensylwania,

Dakota Południowa,

Tennessee,

Teksas,

Waszyngton,

Wisconsin,

Wyoming.

Platforma Direct File jest dostępna na telefonach komórkowych, laptopach, tabletach i komputerach stacjonarnych. Wystarczy wejść na stronę directfile.irs.gov. Korzystający z programu będą mogli zasięgnąć porady u chatbota, który krok po kroku wyjaśniać im będzie, jak korzystać z tego narzędzia. Program podpowie też czy w naszej sytuacji lepiej złożyć zeznanie online, czy jednak lepiej skorzystać z papierowych formularzy lub pomocy specjalizującej się w tym firmy.

Z rozliczeń online skorzystać mogą bowiem podatnicy spełniający określone warunki, np. rozliczających dochody ze wskazanych źródeł np. od pracodawcy, z odsetek, zasiłków dla bezrobotnych. Kryteria różnią się też jednak w zależności od stanu. Sprawdzić to można po wejściu na platformę.

J. B. Pritzker, gubernator Illinois, które jako jeden z kilkunastu stanów przystąpiło do programu Direct File cieszy się, że podatnicy zyskali nową możliwość składania zeznań. - „Dzięki udziałowi naszego stanu w nowym programie Direct File, około dwóch milionów osób będzie mogło skorzystać z tego bezpłatnego, elektronicznego składania zeznań podatkowych w 2025 roku. Bez wątpienia sprawi to, że pieniądze zwykle wydawane na usługi podatkowe wrócą do kieszeni ciężko pracujących rodzin w całym stanie Illinois” - napisał w oświadczeniu gubernator Pritzker.

Amerykańscy podatnicy mają na rozliczenie się z fiskusem cztery miesiące. Ostatnim dniem rozliczeń podatkowych jest wtorek 15 kwietnia.