Polonijni pielgrzymi pokonali na rowerach 36 mil

To była już 11. Polonijna Pielgrzymka Rowerowa z Chicago do Merrillville w Indianie. W tym roku przyświecało jej hasło „Jesteś ze mną, gdy idę do Ciebie Maryjo”. Wierni pokonali na jednośladach 36 mil.

W tym wydarzeniu z roku na rok bierze udział coraz więcej wiernych. W tegorocznej Polonijnej Pielgrzymce Rowerowej udział wzięło ponad 400 uczestników, o około 50 więcej niż w 2023 roku. W tegorocznej modlitewnej wyprawie rowerowej wzięli udział wierni w wieku od 16 do 75 lat. W tym zacnym wieku 75 lat w pielgrzymkę wyruszył pan Stanisław, który dzielnie pedałował przez całą trasę. Pielgrzymi wyjechali na rowerach w sobotę 7 września o godz. 7.30 am sprzed kościoła Sacred Heart Church w Palos Hills na przedmieściach Chicago. Na trasie liczącej 36 mil mogli liczyć na dwa 45-minutowe postoje. Wierni dojechali do Merrillville około godziny 3 pm. Tam, po krótkim odpoczynku zjedli domowy obiad. Następnie rozpoczęto wspólną modlitwę, odbyła się też konferencja, wystawienie Najświętszego Sakramentu i jego adoracja, odmówiono też różaniec. Pielgrzymi mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi, a około godz. 5.30 pm odprawiono mszę świętą kończącą pielgrzymkę. Pielgrzymi nie kryli radości z udziału w tegorocznym wydarzeniu i swoimi wrażeniami podzielili się na Facebooku. - „To była moja trzecia Pielgrzymka Rowerowa Chicago-Merrillville. Dziękuję Agnieszce Bielarczyk i Robertowi Sawinie za towarzystwo. Wysiłek, wyciszenie i modlitwa w naszym, obecnym zabieganym świecie i takie zatrzymanie jest nam tak bardzo potrzebne" – napisała Jola Sporna, jedna z uczestniczek modlitewnego przejazdu. - „Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za wasz trud i poświęcenie. W przyszłym roku zaproście swoich znajomych żebyśmy pobili rekord uczestników tegorocznej pielgrzymki. Każdemu uczestnikowi dziękujemy, służbom medycznym i porządkowym również. Jeśli jakaś pielęgniarka czy lekarz czyta nasz post niech się do nas odezwie prywatnie. Potrzebujemy Cię w przyszłym roku" - napisali na Facebooku organizatorzy pielgrzymki - ks. Mikołaj, Marcelina, Bogusia, Tomek i Bartek. Jednocześnie zaprosili wiernych na kolejną, XII pielgrzymkę rowerową, która odbędzie się 6 września 2025 r.