Polonijni nauczyciele świętowali swój dzień

Święto Edukacji Narodowej celebrowane jest dla uhonorowania rocznicy powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, którego zadaniem było reformowanie szkolnictwa w Polsce. Pedagodzy w tym dniu dostają moc życzeń, upominki oraz kwiaty. W wielu szkołach w całej Polsce dzień ten jest wolny od zajęć.

Zarząd i uczniowie klas piątkowych Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Niles, IL, dali z siebie wszystko, aby ten dzień na długo pozostał w pamięci wszystkich. Młodzież narysowała piękne portrety swoich wychowawców. Włożyła w nie wiele serca, ale też i poczucia humoru. Nauczyciele otrzymali także piękne kwiaty oraz upominki. Były też wyróżnienia dla pedagogów czyli nauczycielskie Oscary, które wręczała im uroczyście dyrektorka szkoły Elżbieta Berkowicz. Na koniec uroczystości wszyscy uczniowie zaśpiewali chóralnie ,,sto lat”, a każdy z nich zapewniał, że jego nauczyciel jest najlepszy z najlepszych.

- Jesteście najlepsi na świecie: i wy nauczyciele i wy uczniowie i nasz wspaniały zarząd szkoły, który zadbał o to, aby pedagodzy poczuli się w tym dniu wyjątkowo. Wszystkim nauczycielom, zarówno tym polonijnym, jak i tym uczącym w Polsce, życzymy w tym dniu dużo satysfakcji z wykonywania tego wyjątkowego zawodu, który jest jednocześnie powołaniem i misją - powiedziała po uroczystości Berkowicz. Przypomniała też słowa amerykańskiej pisarki Deanny Beisser: „Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”.