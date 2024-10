Polonijni kolarze dali radę. Powalczyli o medale na mistrzostwach pod Chicago

Niedzielne zawody odbyły się przy wymarzonej, pięknej jesiennej pogodzie. Do rywalizacji na 10-milowej krętej i technicznej trudnej trasie przystąpiło 30 zawodniczek i zawodników. Wśród pań najszybsza była Miriana Stefanova z Team Dziubek z Extreme Dziubek Fitness w Bridgeview IL. Wśród panów najlepszy był Łukasz Drogowski.

- Z naszego klubu startowało 14 uczestników. Osiągnęliśmy sukces zarówno w kategoriach wiekowych, jak i zdobyliśmy medale. Niektórzy startowali po raz pierwszy. Nasze zawodniczki zdobyły trzy pierwsze miejsca: Miriana Stefanova, Maria Cudzich, Zofia Dunajczan. Gratulujemy! - powiedział Grzegorz Dziubek, trener z Team Dziubek.

Organizatorzy nie ukrywali swej radości z sukcesu imprezy. Dziękowali wszystkim gościom za przybycie i zaprzyjaźnionym klubom za udział w imprezie. - „Specjalne podziękowania za pomoc w przygotowaniu zawodów przesyłamy do komitetu imprez Tatry Ski Club, dyrektora komitetu Krzysztofa Staszel, członków komitetu: Heleny Hreski, Beaty Kuziel i do członków komisji technicznej trasy: Józefa Guzika, Jacka Chudoby i Wojtka Sokola, a także do komisji rejestracji i wyników: Stanisława Kiernoziaka i Jacka Albrychta” - napisali organizatorzy na Facebooku klubu. Dodali też, że serdecznie zapraszają za rok na jubileuszowe 10. Mistrzostwa Tatry Bike Club, które także odbędą się jesienią.