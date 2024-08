Polonijna Piesza Pielgrzymka Maryjna rusza do Indiany

Hasłem tegorocznego wydarzenia jest „Jesteś ze mną, gdy idę do Ciebie Maryjo”. Z tłumem pielgrzymów w trasę do Merrillville, IN, wyruszy ks. bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Gościem specjalnym pielgrzymki będzie znany polski aktor Michał Koterski (45 l.), który od czwartku jest już w Chicago. - „Jest duch! Idziemy z Jezusem!” - cieszył się polski aktor w specjalnym nagraniu na profilu polonijnej pielgrzymki na Facebooku. Przyznał, że w roli pielgrzyma w trasę wyruszy pierwszy raz. - „Jeszcze nie wiem, co mnie czeka. Ale walka będzie do końca” – zapewnił.

Pielgrzymka wystartuje 10 sierpnia. Rankiem pielgrzymi zostaną dowiezieni autokarami z polonijnych parafii do Kościoła Niepokalanego Poczęcia w Chicago, IL. Tam przed wyruszeniem w drogę wezmą udział we mszy świętej, której będzie przewodniczył ks. biskup Radosław Orchowicz. W programie soboty jest między innymi modlitwa poranna, godzinki o niepokalanym poczęciu NMP, konferencja i modlitwa różańcowa. W czasie pierwszego postoju będzie można wysłuchać świadectwa wiary Michała Koterskiego, który opowie nie tylko o swoim nawróceniu, ale i o aktorstwie i swoich pasjach. Zostanie też podany obiad. Wierni spędzą noc w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Munster w Indianie. Wyruszą w dalszą drogę w niedzielę o godzinie 7 am.

W programie niedzieli jest między innymi modlitwa poranna i różańcowa, słowo od ks. Mikołaja Markiewicza, przełożonego klasztoru w Merrillville, IN. Pielgrzymi dotrą do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville około godz. 2 pm. Tam też zostanie odprawiona uroczysta msza św., której będzie przewodniczył ks. biskup Radosław Orchowicz. Wierni zostaną odwiezieni do swoich parafii w Chicago i okolicach około godziny 6 pm.

Organizatorzy pielgrzymki przypominają, że termin zapisów mija w piątek 9 sierpnia. Udział zgłosić można za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia, ale też stacjonarnie w kilku sklepach na terenie Chicago i okolic. Ich adresy znajdziemy na tej samej stronie. Za udział w wydarzeniu dorośli muszą zapłacić 50 dol. (55 dol. online), dzieci do lat 10 – 30 dol. (35 dol. online).