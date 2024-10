Polonia uczci biegiem 106. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Po wystrzale z armaty, który da sygnał do startu, biegacze wyruszą punktualnie o 11.11 am z Grove 16 przy nabrzeżu Montrose Harbor (601 W Montrose Ave, Chicago). Pobiegną trasą przy jeziorze Michigan na dwóch dystansach – 10 i 5 km. Krótszą trasę będzie można też pokonać marszem.

Bieg Niepodległości organizowany jest przez polonijną stację radiową Radio 103.1. Na stałe zapisał się w kalendarzu polonijnych imprez i jest doskonałym sposobem pokazania amerykańskiej społeczności polskiego patriotyzmu. - „Organizowany od 2018 r. Bieg Niepodległości to okazja do uczczenia na sportowo rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To także szansa na podzielenie się radością z tego, że mamy wolną Polskę – nawet jeśli mieszkamy poza jej granicami” – zachęcają do udziału organizatorzy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają numer startowy, koszulkę oraz medal okolicznościowy za ukończenie trasy. Po sportowych emocjach uczestnicy biegu będą mogli zjeść smaczny lunch. Więcej informacji na temat wydarzenia i rejestracji do udziału w biegu można znaleźć na stronie internetowej.