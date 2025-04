Nowojorczycy upamiętnią Jana Pawła II. Wyjątkowa gala na Manhattanie

Wyjątkowa gala poświęcona polskiemu papieżowi: „Concert Gala in Memory of John Paul II” odbędzie się 3 kwietnia o godz. 7 pm w Kaufman Music Center (129 W 67th St, New York, NY 10023). Zaprasza na nią Fundacja Kultury i Sztuki. - Dziedzictwo papieża jest ponadczasowe, jego historyczny pontyfikat zmienił oblicze Polski, oblicze Kościoła i świata. Mimo upływu czasu postać Jana Pawła II jest nadal obecna w sercach milionów ludzi na całym świecie. Większość Amerykanów, jak potwierdzają sondaże, nadal podziwia Jana Pawła II i uważa go za jednego z najwybitniejszych papieży w historii i największych światowych przywódców XX wieku – przypominają organizatorzy gali.

Wieczór rozpocznie premiera filmu dokumentalnego „Remembering John Paul II”, w którym przypomniane zostaną najważniejsze myśli i wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II. Po projekcji odbędzie się koncert pamięci Ojca Świętego, w którym wystąpią wiodący soliści Metropolitan Opera w Nowym Jorku: Brittany Renee (sopran) i Paul Appleby (tenor), ale też Richard Lin, Kamil Pacholec, Laura Poe, Kyoung Im Kim, Nicholas Kaponyas, Halina Kalitka, Andrew Michon oraz Copernicus Children's Choir pod batutą Bożeny Konkiel.

Publiczność będzie mogła wysłuchać starannie dobranych utworów, m.in. „Medytacja” z opery „Thais” Julesa Masseneta, „Ave Maria” Giulio Caccini, Miroirs III Une Barque sur L’Ocean” Maurice Ravela, Franza Schuberta, Henryka Wieniawskiego, Johannesa Brahmsa czy Andrew Webbera Loyda.

Bilety w cenie $80 i $60 do nabycia w Kaufman Music Center (Box Office tel. 212 501 3330, e-mail: [email protected]) oraz Polonia Bookstore (882 Manhattan Ave, Brooklyn, NY; tel. (718) 389 1684, e-mail: [email protected]).

„Super Express” jest patronem medialnym koncertu.