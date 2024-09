Polonia opłakuje młodego polskiego bramkarza z Illinois

To będzie wielki bal! Polonia odlicza do Bankietu Parady Pułaskiego

Jakub od trzeciego roku życia grał w piłkę nożną, na boisku piłkarskim czuł się, jak ryba w wodzie. Wróżono mu wielką karierę. Grał w chicagowskich klubach piłkarskich: the Kuba Soccer Academy, FC United Soccer Club i prestiżowym Chicago Fire. We wtorek 3 września zmarł, a jego marzenia o karierze piłkarskiej runęły w gruzach na zawsze. Rodzina zmarłego nie podała przyczyny jego śmierci, ale portal timesmemorialboard.com podał, że zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku motocyklowym.

Jakub urodził się 28 marca 2005 w rodzinie góralskiej. Był bardzo dobrym uczniem, ukończył z wyróżnieniem Lockport High School. Kuba był niezwykle lubiany, o czym świadczą dziesiątki wpisów kondolencyjnych na stronie internetowej domu pogrzebowego Zarzycki Manor Chapels w Willow Springs, IL, który zorganizował jego pochówek. - „Będę za tobą tęsknił, bracie, dziękuję Panu za spędzenie tych wszystkich wspaniałych chwil z tobą na boisku piłkarskim!" - napisał na stronie we wspomnieniu Marko M.

Uroczystości pożegnalne bramkarza zaplanowano na piątek 6 września. Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 7 września na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice, IL, po mszy pogrzebowej, która rozpocznie się o godz. 12 pm w kościele Our Lady Mother of the Church w Willow Springs, IL.