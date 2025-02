Polonia ma ogromne serca! $264 tysięcy z Radiotonu dla podopiecznych Daru Serca

Po raz kolejny amerykańska Polonia pokazała, że wspólnie można przenosić góry. W tym roku w czasie Radiotonu udało się zebrać kwotę 264 tysięcy dolarów. Jak powiedzieli nam przedstawiciele fundacji Dar Serca, suma ta ciągle rośnie. Wśród darczyńców były polskie biznesy i organizacje, a także osoby prywatne. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych fundacji - chorych dzieci z Polski, którym zabiegi w USA pomagają odzyskać zdrowie, a w wielu przypadkach i życie.

- Dziękujemy pięknie naszej kochanej Polonii i słuchaczom radiowym za ich wielkie serca i okazaną szczodrość oraz hojność. Dziękujemy za każdy dar serca! - powiedziała nam Dorota Małachowski, prezes Fundacji, po zakończeniu akcji. Podkreśliła, że dzięki zebranej kwocie fundacja może nadal wypełniać swoją misję i pomagać dzieciom. - Wielkie emocje na antenie skończyły się, ale kto nie zdążył lub nie mógł dodzwonić się, a chciałby dołożyć swoją cegiełkę do Radiotonu to ciągle może to uczynić na kilka sposobów – dodała prezes.

Osoby chcące wesprzeć to dzieło pomocy mogą przekazać datek za pośrednictwem karty kredytowej, dzwoniąc do biura Fundacji pod nr tel. 847-671-2711, wpłacić na Pay Pal za pośrednictwem strony www.darserca.org lub wysyłając czek na adres: Dar Serca, 3860 25th Avenue, Schiller Park, IL 60176. - Zapraszamy wszystkich i zachęcamy do przyłączenia się do sukcesu tegorocznego Radiotonu. Razem tak wielu dzieciom możemy pomóc – zaapelowała Dorota Małachowski.