Pokłócił się ze znajomymi i zastrzelił jednego na ulicy. Sam zgłosił się na policję

Chicagowska policja we wtorek 3 grudnia opublikowała zdjęcia podejrzanego uwiecznionego przez kamery monitoringu i to był strzał w dziesiątkę. Policjanci szybko wpadli na trop sprawcy. Według jednego z informatorów policji podejrzany był regularnie widywany w siłowni, znajdującej się około pół mili od miejsca strzelaniny i przeważnie chodził na czarno ubrany oraz zachowywał się dziwnie. Po publikacji zdjęć, które pokazywały go wyjątkowo wyraźnie, John Conway (35 l.) zachował się jednak racjonalnie – sam zgłosił się na komisariat. W czwartek 5 grudnia został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia.

Do strzelaniny, za którą odpowiadać ma 35-latek, doszło tuż przed godz. 4 pm w środę 27 listopada, przy 2400 w North Clark. Sprawca podszedł do grupki osób, stojących na chodniku, co zapoczątkowało awanturę. Według ustaleń chicagowskiej policji, w czasie utarczki słownej jeden z jej uczestników nagle wyciągnął broń i zaczął strzelać. Jedna z kul trafiła w klatkę piersiową 34 letniego mieszkańca Wheaton, IL. Ofiara znała napastnika. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a rannego Alexandra Nesteruka przewieziono do pobliskiego szpitala w stanie krytycznym. Przez pięć dni desperacko walczył o życie, ale niestety zmarł w wyniku odniesionych ran.

Policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa. Prosi świadków zdarzenia o kontakt pod numerem telefonu 312-744-8261 lub zgłaszanie anonimowo informacji za pośrednictwem strony internetowej CPD.