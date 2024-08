Pogranicznik kazał imigrantkom pokazywać piersi. Odpowie za to przed sądem

Shane Millan (53 l.) Hounsfield, NY, został zatrzymany w czwartek 22 sierpnia. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa dla Północnego Nowego Jorku, pracujący jako agent straży granicznej, czyli US Customs and Border Protection (CBP) mężczyzna oskarżony o naruszenie praw obywatelskich czterech kobiet, które starały się o wpuszczenie na teren Stanów Zjednoczonych.

- „Jako agent straży granicznej, umyślnie pozbawił cztery różne ofiary ich konstytucyjnego prawa do wolności od nieuzasadnionych przeszukań, gdy podczas wirtualnego procesu dotyczącego ich wjazdu do Stanów Zjednoczonych, nakazał trzem kobietom odsłonić przed nim nagie piersi przez kamerę internetową” – poinformowała prokuratura.

Jak dodali śledczy, taką same żądanie przestawił też czwartej z ofiar, ale ona pozostała w biustonoszu. - „Millan powiedział kobietom, że były to uzasadnione przeszukania związane z przyjęciem do Stanów Zjednoczonych, chociaż w żądaniach Millana, aby zobaczyć piersi ofiar, chodziło tylko o jego własną satysfakcję” – czytamy w komunikacie prokuratury.

53-latek stanął w czwartek przed sędzią Thérèse Wiley Dancks w gmachu sądu w Syracuse, NY. Na proces poczeka na wolności.