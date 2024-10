Pierwsze takie show w Nowym Jorku! Panie zdominowały finał "The Voice of Polonia"

Konkurs The Voice of Polonia obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Jego organizatorem jest Fundacja TAK – Temat Aktualny Kultura, założona przez Cezariusza Gadzinę – dyrektora artystycznego konkursu, słynnego saksofonistę, i Annę Ciborowską – dyrektor, pianistkę - mieszkających w Brukseli, stolicy Belgii. Wierzą oni, że konkurs, który zadebiutował właśnie w USA, wejdzie w kalendarz polonijnego życia kulturalnego na kontynencie amerykańskim, podobnie, jak to się stało w Europie.

Amerykańskie półfinały odbyły się 25 października. Zaproszonych było do nich 18 wokalistów wybranych z prawie 100 zgłoszeń, na podstawie nadesłanych linków i nagrań. Do koncertu finałowego przeszło osiem osób, które oceniało jury pod wodzą Cezariusza Gadziny. Gościła w nim słynna wokalistka jazzowa, Grażyna Auguścik, ale też Anna Ciborowska i Marcin Steczkowski, znany nowojorski multiinstrumentalista. Finał konkursu i pamiętny koncert odbył się w sobotę 26 października w CPS. Otworzyły go Agnieszka Granatowska, dyrektor wykonawcza CPS oraz Anna Ciborowska, dyrektor konkursu.

Przed jury zaprezentowały się same panie, niektóre doskonale znane polonijnej publiczności.

Patrycja Posłuszna – polsko-amerykańska śpiewaczka operowa, sopranistka, która karierę muzyczną rozpoczęła od chóru kościelnego, a w 2023 roku ukończyła Wydział Śpiewu Brooklyn College Conservatory of Music. Jest także członkinią i sekretarzem Polish American Folk Dance Company w Nowym Jorku. Zaśpiewała „List do Matki” z repertuaru Wioletty Villas oraz „Kocham Cię Życie” z repertuaru Edyty Geppert.

Na scenie stanęła też Ania Dudek z Connecticut. Z zawodu jest pielęgniarką, ale muzyka zawsze była jej prawdziwą pasją i życiową terapią. Pochodzi z miejscowości Gron-Leśnica niedaleko Zakopanego, gdzie od najmłodszych lat śpiewała w zespole góralskim. Miłość do gwary i góralskiej muzyki folkowej jest dla niej „jak oddech, jej żywioł, jej korzenie, jej serce”. Przyznała, że udział w The Voice of Polonia to dla niej ogromne przeżycie oraz wyjście poza własne granice. Zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Karwan oraz „Niebo to my” z repertuaru Edyty Górniak.

Kolejną z finalistek była 19-letnia Wioletta Greczek. Urodziła się w Chicago. Gdy miała siedem lat, zaczęła uczyć się tańca i śpiewu góralskiego, ponieważ, jej rodzice pochodzą z Podhala. Nie tylko śpiewa, ale również gra na akordeonie i pianinie. W chwili obecnej studiuje muzykę i śpiew, a po ukończeniu studiów chciałaby zostać nauczycielką oraz muzycznym terapeutą. Zaśpiewała „Porady na zdrady” Ani Dąbrowskiej oraz „Słucham cię w radiu co tydzień” z repertuaru Ani Karwan.

Margo Staniszewska urodziła się w Polsce, a tytuł magistra uzyskała w Konserwatorium Muzycznym w Brooklyn College. Ze swoim zespołem jazzowym koncertuje w Ameryce i na całym świecie. Jest członkiem Polskiego Instytutu Teatralnego w USA, gdzie grała liczne role w przedstawieniach w Nowym Jorku i Polsce, a w 2022 roku otrzymała stypendium New York City Cultural Affairs za tworzenie własnej muzyki. Obecnie jest kandydatką do stopnia doktora w dziedzinie kompozycji jazzowej w Five Towns College na Long Island. Zaśpiewała piosenki „Jaskółka uwięziona” oraz „Coraz to z Ciebie jako drzazgi smolnej” z repertuaru Stana Borysa.

Karina Pietras – Kolano znana jest Polonii jako Karina Kari. Jest wokalistką, która od najmłodszych lat z pasją oddaje się muzyce. W 2001 r. zdobyła Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Polsce. Przez dwa lata śpiewała na kontrakcie wokalnym w Emiratach Arabskich, a w 2007 r. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuowała swoją muzyczną działalność, występując dla Polonii jako wokalistka i DJ na różnych wydarzeniach. Niedawno ukończyła prace nad swoim solowym albumem, który wkrótce ujrzy światło dzienne. W CPS zaśpiewała autorskie piosenki „Cicha wojna” oraz „Tańczysz tam” obie piosenki autorskie.

Dagmara Czechura, czyli Dagga, urodzona na malowniczym Podkarpaciu, od trzech lat mieszka w Nowym Jorku, gdzie rozwija swoją muzyczną pasję. Ukończyła lingwistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Muzyczną w Łodzi. Na co dzień współpracuje z artystami z różnych stron świata. Uwielbia też kulinarne przygody i nieustannie poszukuje nowych smaków – wierzy, że aby napisać dobrą piosenkę, najpierw trzeba spróbować czegoś inspirującego… najlepiej na talerzu. Zaśpiewała „Jesteś lekiem na całe zło” z repertuaru Krystyny Prońko oraz autorską piosenką „To trudne”.

Paulina Raczkowska ma 27 lat i obecnie mieszka na Brooklynie w Nowym Jorku. Ukończyła muzykologię na Aaron Copland School of Music w Nowym Jorku. Przez wiele lat była organistką w kościołach zarówno w Stanach, jak i w Polsce. Oprócz śpiewu, Paulina gra również na ukulele i skrzypcach. W ostatnim czasie została laureatka pierwszego miejsca na Festiwalu Ireny Jarockiej w Polsce. Zaśpiewała „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” z repertuaru Anny Jantar oraz „Jaka Róża taki cierń” z repertuaru Edyty Geppert.

Na scenie swój talent zaprezentowała też Marzena Buczek, 62-latka, która od kilku lat mieszka w Nowym Jorku. Ma dwoje dzieci i troje wnucząt, które są jej największa miłością. Kocha koty i aktywnie walczy z ich bezdomnością. Po kilkudziesięciu latach śpiewania przy harcerskich ogniskach, zajęciach domowych i na karaoke odważyła się wziąć udział w show muzycznym „The Voice Senior” w Polsce, gdzie znalazła się w szerokim finale. Zaśpiewała „Gwiazda miłości” z repertuaru Haliny Kunickiej oraz piosenkę z repertuaru Agnieszki Chylińskiej.

Śpiewającym towarzyszył świetny zespół muzyczny w składzie: Cezariusz Gadzina – saksofon, Kuba Cichocki – instrumenty klawiszowe, Ricardo Gilli – gitara, Peter Brendler - gitara basowa oraz Sebastian Kuchcinski - perkusja. Nad akustyką czuwał Krzysztof Bućko.

Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż wokalistki reprezentowały wysoki poziom, były świetne. Grand prix - w wysokości $1000 ufundowane przez Ambasadę RP w Waszyngtonie, DC - otrzymała Paulina Raczkowka. Drugie miejsce i $500 ufundowane przez Fundację Sounds and Notes, założoną przez Grażynę Auguścik, przypadło Dagmarze Czechurze. Trzecie miejsce zajęła Karina Pietras- Kolano, a czwarte Marzena Buczek. Zwyciężczynie otrzymały również statuetki przedstawiające symbolicznie głos ludzki, zaprojektowane przez znaną rzeźbiarkę Halinę Jakubowską.

W drugiej części wieczoru wystąpiła znana wokalistka jazowa, kompozytorka i aranżerka z Chicago, Grażyna Auguścik.

Grażyna studiowała grę na gitarze w rodzinnym Słupsku, a jej debiut wokalny miał miejsce w 1977 r. na festiwalu w Toruniu. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1979 roku wygrała w kategorii debiutantów. W 1981 roku zdobyła nagrody na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie i na Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie. W 1988 roku Grażyna przeprowadziła się do USA, gdzie występowała z Michałem Urbaniakiem i Urszulą Dudziak, Jimem Hallem, Michaelem Breckerem, Randym Breckerem, Johnem Medeski, Patricią Barber, Paulem Wertico, Bobbym Enriquezem, Terrym Callierem, Johnem McLeanem, Kurtem Rosenwinklem i Robertem Irvingiem. W latach 2002, 2003, 2004 i 2006 została nazwana Najlepszą Wokalistką Jazzową przez europejski magazyn „Jazz Forum”. Koncertowała na całym świecie i nagrała 15 albumów, w tym dwa z Urszulą Dudziak, swoją koleżanką z czołówki polskich wokalistek jazzowych.

Na koncercie w CPS Grażyna Auguścik zaśpiewała piosenki polskie, niektóre inspirowane muzyką ludową jak „Matulu moja”, „W murowanej piwnicy” oraz „Wierzba” ze wspólnej płyty z Urszulą Dudziak nagranej wiele lat temu. W programie znalazł się też utwór „Apelo” znany w Polsce jako „Samba przed rozstaniem ”, napisany przez brazylijskiego kompozytora Badena Powella, do tekstu Jonasza Kofty.Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła jej piękny występ gromkimi brawami.

„The Voice of Polonia” jest produkcją Fundacji TAK – Temat Aktualny Kultura, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu, Polonia i Polacy za granicą 2024. Konkurs pierwszy raz odbył się 10 lat temu. W tym okresie odbyło się jego pięć edycji z trasami koncertowymi w wielu krajach europejskich. W finałach uczestników konkursu oceniały takie osobowości, jak Anna Maria Jopek, Stanisław Wenglorz, Marek Piekarczyk, Anna Jurksztowicz, Maria Sadowska oraz Janusz Radek. Od początku, jako partner medialny konkursowi towarzyszy TVP Polonia. Od trzeciej edycji przyznawana jest specjalna nagroda SAWP Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Polskich.