Para nowojorczyków zniknęła po wakacjach na Florydzie. Odnaleźli ich po 44 latach

Ta sprawa przez wiele lat męczyła nie tylko bliskich Charlesa i Catherine Romerów, ale również śledczych. Po 44 latach rodzina zamożnej pary nowojorczyków uzyskała odpowiedź na pytanie co stało się z ponad 70-letnimi małżonkami ze Scarsdale, NY, którzy w kwietniu 1980 r. wracali do domu z pobytu w Miami i ślad po nich zaginął. Właśnie potwierdzili, że to ich szczątki i samochód znajdowały się w ze zbiorniku retencyjnym przy trasie I-95 na południu stanu Georgia.

- „Jesteśmy głęboko zasmuceni, ale i z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że zagadka 44-letniego zniknięcia naszych dziadków Charlesa i Catherine Romerów została rozwiązana. Chociaż to odkrycie przynosi zamknięcie, nadal jest bardzo emocjonalne. Niestety, Charles Romer Jr, Jim Romer i Frank Heller nie są z nami, aby podzielić się tym doniosłym wydarzeniem i wiedzieć, że ich rodzice w końcu spoczną w pokoju” – przekazała w oświadczeniu cytowanym przez ABC7 rodzina zaginionych.

Niezwykłego odkrycia dokonano w piątek 22 listopada w stawie między Hotel Royal Inn a I-95 w miejscowości Brunswick, GA, po informacji od mieszkańca Karoliny Południowej, który wypatrzył w wodzie auto. - „Pojazd, lincoln Continental, został znaleziony przez Sunshine State Sonar Team z Florydy. Pojazd jest podobny do opisu pojazdu, którym prawdopodobnie jechali Charles i Catherine Romer, kiedy zgłoszono ich zaginięcie w kwietniu 1980 roku. Śledczy - z pomocą Camden County Dive Team - znaleźli jedną ludzką kość w pojeździe, a staw jest osuszany, aby sprawdzić, czy są tam dodatkowe szczątki” – poinformowała tuż po odkryciu policja hrabstwa Glynn.

Mundurowi, przy wsparciu Georgia Bureau of Investigation, wciąż prowadzą dochodzenie, mające wyjaśnić, jak doszło do wypadku Romerów, którzy zginęli niespełna sto metrów od hotelu, w którym zatrzymali się w drodze powrotnej do Nowego Jorku. Gdy w 1980 r. zgłoszono ich zaginięcie, ich rzeczy osobiste wciąż znajdowały się w hotelowym pokoju. Brakowało jedynie samochodu, który przez tyle lat znajdował się pod nosem śledczych, przeczesujących niegdyś okolice ówczesnego Holiday Inn.