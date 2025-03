Panie świętowały przed ekranem. Filmowe spotkanie na Dzień Kobiet w Chicago

Filmowy wieczór zorganizowano z inicjatywy ZKP we współpracy z Konsulatem RP w Chicago, a jego gospodynią była prezes ZKP Łucja Mirowska-Kopeć. Wśród gości nie zabrakło polskich dyplomatów, były też chicagowskie poetki ze Związku Literatów Polskich im. Jana Pawła II oraz członkinie teatru „Rzepicha”. Przybyli doskonale bawili się przy polskich komediach, takich jak „Ada to nie wypada” i „Dwie Joasie”.

- „Pomysł spotkania w starym kinie był bardzo dobry” – napisała na Facebooku zachwycona Alina Szymczyk z teatru „Rzepicha”. - „Stare polskie komedie mają specyficzny dowcip i swój niezapomniany urok, nie ma w nich przemocy, wulgarności, scen nie do przyjęcia, jak w większości dzisiejszych filmów. To wszystko sprawiło, że oglądałam jej z przyjemnością i uśmiechem” – dodała.

Prezes ZKP wraz z mężem Janem Kopciem, honorowym prezesem ZKP, przygotowali dla gości smaczny poczęstunek z lampką wina. Nie zabrakło też pięknej róży dla każdej pani na zakończenie projekcji filmów. Kwiaty wręczył uczestniczkom pierwszy wiceprezes ZKP Ryszard Bobek, który tego wieczoru również pełnił rolę barmana.

Projekcja odbyła się w ramach projektu „Polish Presidency of the European Union Says Hello to Chicago”.