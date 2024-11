Paderewski wraca do Nowego Jorku. Wyjątkowy koncert na Manhattanie

Ruszył z siekierą, by okraść kościół. Powstrzymał go pastor

Paderewski – wielki pianista i wielki patriota

Ignacy Jan Paderewski był wyjątkową postacią – światowej sławy pianistą, kompozytorem, mężem stanu, filantropem, celebrytą, przyjacielem kilku prezydentów USA, idolem amerykańskiej publiczności, ale przede wszystkim wielkim polskim patriotą. Jako premier rządu polskiego i minister spraw zagranicznych, w czerwcu 1919 r. podpisał traktat wersalski, główny traktat pokojowy kończący I wojnę światową, który przywrócił Polsce niepodległość.

Ignacy Paderewski dużą część życia związany był z USA i Nowym Jorkiem. Podczas ponad 300 koncertów w Ameryce, artysta z wielką charyzmą mobilizował społeczność amerykańską na rzecz pomocy Polakom, którzy ucierpieli w wyniku wojennych konfliktów. Do Nowego Jorku przyjechał na początku swojej kariery artystycznej w Ameryce i w Nowym Jorku zmarł. W niedzielę w metropolii odbędzie się poświęcony mu koncert.

Koncert jako zapowiedź nowego festiwalu

1 grudnia o godz. 5 pm w Kaufman Music Center (129 W 67th St, New York, NY 10023) wysłuchać będzie można koncertu „Paderewski returns to New York. Festival Opening Concert". Zainauguruje on organizację Festiwalu Ignacego Paderewskiego w Nowym Jorku, w ramach którego organizowany będzie Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Paderewskiego. Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się jesienią 2025 roku, a pierwsza edycja Konkursu planowana jest na wiosnę 2026 roku.

W programie koncertu znajdą się utwory F. Chopina, które Ignacy Paderewski wykonywał podczas swoich tournée po Stanach Zjednoczonych oraz znane i lubiane kompozycje własne artysty. Nie zabraknie preludiów, walców, mazurków i polonezów. W koncercie udział wezmą znakomici artyści i laureaci licznych konkursów pianistycznych: Kate Liu, Kamil Pacholec i LIana Paniyeva.

Wieczór z muzyką i wyjątkowym dokumentem

Podczas wyjątkowego wieczoru odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Paderewski in America", w którym realizatorzy zamieścili wiele ciekawych i mało znanych dokumentów ze Zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, Muzeum Polskiego w Ameryce, Zbiorów Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Archiwum Akt Nowych oraz Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiastun filmu znaleźć można na YouTube.

Koncert organizowany jest przez Fundację Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Polsko-Słowiańskim, pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, Muzeum Polskiego w Ameryce i Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. „Super Express USA” jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Bilety w cenie $20-$45 do nabycia na stronie internetowej Kaufman Music Center, w Kaufman Music Center Box Office oraz w Polish Bookstore przy 882 Manhattan Ave na Brooklynie, NY. Na hasło „FKIS" bilet w cenie $20.

Projekt dofinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 roku.