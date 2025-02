Oszuści w akcji. Rozsyłają wezwania do zapłaty za przejazdy autostradami

Przedstawiciele Illinois Tollway opublikowali na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed oszustami, próbującymi wyłudzić pieniądze od użytkowników płatnych autostrad w Illinois. Poinformowali o wiadomościach tekstowych rozsyłanych spoza stanu, zawierających wezwanie do zapłaty za przejazd. Wiadomości przychodzące z numeru kierunkowego 219 brzmiały: „Illinois Toll Road: Twój samochód ma niezapłacony rachunek za przejazd za 2024 r.” W sms-ie znajdował się też link, w który należało kliknąć, aby uiścić należność, chcąc uniknąć „opłat za opóźnienie”.

Przedstawiciele Illinois Tollway uczulają, by nie klikać w te linki. Przypomnieli kierowcom, że opłaty za przejazdy można realizować jedynie na stronie Illinois Tollway. Zaapelowali też do osób, które otrzymały wiadomości od oszustów, by zgłosiły to natychmiast do internetowego biura podawczego FBI.

To nie pierwszy raz, gdy cwani złodzieje podszywają się pod użytkowników Illinois Tollway, by wyłudzić pieniądze lub zainfekować telefony fałszywym oprogramowaniem. Podobne wezwania do zapłaty były wysyłane wiosną 2024 roku z numerów kierunkowych spoza Chicago i Indiany. Oszuści, tak samo jak teraz, podawali w nich błędnie nazwę Illinois Tollway, pisząc „Illinois Tollway Services” lub „Illinois Tollway Invoice”.