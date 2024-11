NYPD zapewnia, że jest bezpiecznej. Rośnie jednak liczba gwałtów i morderstw

Wypuścili go zza krat, zastrzelił znajomego. Skutek reform w Illinois?

W teorii nowojorczycy powinni spać trochę spokojniej. Nowe dane NYPD, ujawnione w czwartek 7 listopada, wskazują na dalszy spadek liczby przestępstw w Nowym Jorku.

Jak podkreślają mundurowi, ogólny wskaźnik przestępczości obniża się od 10 miesięcy, a liczba najpoważniejszych przestępstw spadła przez rok o 6,1 proc. Jest też niższa o 2 proc. od tej notowanej na początku roku. Policjanci zaznaczyli, że od początku roku w mieście odnotowano o 23 morderstwa mniej niż w tym samym okresie 2023 r. W skali roku to pocieszenie, niestety październik pokazał niepokojący skok w statystykach.

W październiku nowojorscy mundurowi mierzyli się ze znacznym wzrostem liczby dwóch najpoważniejszych przestępstw. Na ulicach Nowego Jorku zamordowano 29 osób, o pięć więcej niż w październiku 2023 r. W tym samym miesiącu doszło też do przerażającego skoku liczby gwałtów – zgłoszono ich aż o 30 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrosła też liczba strzelanin – odnotowano ich 81, o trzy więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.

Pocieszeniem może być większa skuteczność policjantów, przynajmniej pod względem aresztowań.

Od początku roku ich liczba, w związku z najpoważniejszymi przestępstwami (morderstwa, gwałty, napady rabunkowe, napaści, poważne kradzieże, kradzieże aut) wzrosła o 9 proc. - z 44 511 do 48 524. W porównaniu z październikiem 2023 r. była z kolei wyższa o 8,3 proc.

Jak przypomniał tymczasowy komisarz NYPD Tom Donlon, kolejnym powodem do zadowolenia jest malejąca przestępczość w metrze. Od początku roku w systemie tranzytowym zgłoszono o 112 mniej przestępstw w porównaniu z rokiem ubiegłym - 1785 w porównaniu z 1897 - co stanowi spadek o 5,9 proc. W porównaniu z październikiem 2023 r. stwierdzono ich o 26,3 proc. mniej. Zdaniem szefa policji to zasługa kompleksowego podejścia. - Mężczyźni i kobiety z NYPD konsekwentnie przyjmują nowe pomysły i wykorzystują nowe technologie, które mają na celu ograniczenie przemocy i zakłóceń porządku w Nowym Jorku - powiedział Donlon. Dodał też, że nie bez znaczenia jest też większa liczba policjantów, którzy pojawiają się każdego dnia w wagonach i na peronach stacji metra.