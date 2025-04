i Autor: x.com/NYPDnews

Będzie nowy oddział

Nowy plan władz Nowego Jorku. NYPD zajmie się tym, co najbardziej uprzykrza życie nowojorczykom

Morderstwa, gwałty, brutalne rabunki przerażają, ale to nie one mają największy wpływ na życie nowojorczyków. Takie wnioski skłoniły władze Nowego Jorku do uruchomienia nowego oddziału NYPD, który zajmie się najbardziej uprzykrzającymi życie problemami w metropolii. Nowa dywizja i pilotażowy program skupią się na poprawie jakości życia mieszkańców NYC.