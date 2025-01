Burmistrz Nowego Jorku zrobił show i obiecał mieszkańcom tańsze miasto

Eric Adams, mimo czekającego go w kwietniu procesu, podczas dorocznego orędzia o stania miasta zadbał o to, by pokazać, że widzi przyszłość Nowego Jorku w optymistycznych barwach. Na wstępie uroczystości, która odbyła się 9 stycznia wieczorem na Manhattanie, gości przywitały i pobłogosławili duchowni różnych wyznań. Następnie w asyście pocztu sztandarowego nowojorskiej policji Heather Austin, funkcjonariuszka NYPD odśpiewała hymn USA. Po niej na scenie pojawiali się Victoria Vinakova, która odśpiewała „God Bless America”, Harlem Fellowship Choir czy Grand Street Campus Drumline And Dance Squad.

Sukcesy na telebimie i w ponad godzinnym przemówieniu

W przerwach między występami na wielkich telebimach prezentowane były osiągnięcia nowojorskich medyków ze szpitala Elmhurst na Queensie, FDNY czy NYPD. W końcu wyświetlona została prezentacja burmistrza Erica Adamsa i chwilę później, przy dźwiękach „Move on up” Curtisa Mayfielda, on sam pojawił się na scenie. Tradycyjnie nawiązał do ustawionego tam portretu jego zmarłej mamy, gdy witając zgromadzonych w Apollo Theatre stwierdził, że jego mama na pewno patrzy na niego z góry i musi odczuwać wielką dumę ze swojego chłopca.

Na wstępie swojego ponad godzinnego orędzia do mieszkańców nie szczędził ciepłych słów dla swoich współpracowników, zapewniając, że ten zespół wykonał dla miasta ogrom pracy. - Najtrudniejszą pracę w polityce mają ci, którzy pracują ze mną - powiedział Adams.

Burmistrz przedstawił śmiałe plany na przyszłość i inicjatywy, które według niego, stworzą bezpieczniejsze i tańsze dla klasy robotniczej miasto. Zwłaszcza tych przedstawicieli klasy robotniczej, którzy posiadają i wychowują dzieci w NYC. - Moja matka zawsze walczyła, o to, żeby jej rodzina mogła mieć lepsze życie. I dlatego ja nigdy nie przestanę walczyć o to samo dla was - powiedział Eric Adams. Zaczął jednak od przypomnienia niektórych z sukcesów jego administracji. Wspomniał m.in. że rada miasta zatwierdziła historyczną zmianę przepisów dotyczących mieszkalnictwa i miliardowych oszczędności dzięki ulgom podatkowym, opiece nad dziećmi i bezpłatnemu internetowi.

Na dowód słusznego kierunku, który obrała jego administracja przedstawił nowe statystyki przestępczości. Liczba strzelanin zmniejszyła się 7.3 proc., a liczba morderstw o 3.6 proc. O 5.4 proc. spadła liczba przestępstw popełnianych w transporcie publicznym, a od czasu objęcia urzędu przez Adamsa skonfiskowano blisko 20 tys. nielegalnej broni i ponad 80 tys. porzuconych lub nielegalnych pojazdów, jak ATV czy hulajnogi. Do tego, tylko w ubiegłym roku zamknięto ponad 1300 nielegalnych sklepów handlujących marihuaną. Miejska strategia z 2023 r. pomogła też zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych powodowanych przez samozapłony baterii o 72 proc.

Adams przypomniał, że miasto zainwestowało około 485 milionów dolarów w programy mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenia przemocy z użyciem broni palnej. Pieniądze zasiliły budżety programów szkoleniowych dla młodych ludzi ze środowisk o wysokim ryzyku zejścia na złą drogę oraz ośrodków zdrowia psychicznego.

Długa lista obietnic - od likwidacji podatku dochodowego po nowy program łączący ojców z dziećmi

Burmistrz poinformował, że miasto ma zamiar zainwestować kolejne 163 miliony dolarów na rozszerzenie programów dla młodych ludzi, mogących pochwalić się najlepszymi osiągnięciami - Fair Futures, College Choice czy Career Choice. To wystarczy na wsparcie projektów dla 8 tys. młodych ludzi przez kolejnych pięć lat.

Adams zapowiedział też rozszerzenie działań mających pomóc miastu w stawieniu czoła bezdomności i zapewnieniu opieki osobom zmagających się z poważnymi problemami psychicznymi. Na ten cel w ciągu kilku lat fiskalnych przeznaczonych zostać ma 650 mln dol. Będzie to kontynuacja działań, wdrożonych w 2022 r. m.in. w nowojorskim metrze. Jak przypomniał Adams, przez ten czas ze stacji metra do schronisk, a potem do stabilnych domów, przeniesiono ponad 8 tys. bezdomnych osób.

Nie zabrakło też przypomnienia zasług w obniżaniu podatków i zapowiedzi, że to nie koniec. Burmistrz zaapelował do Albany, tym razem wzywając, by legislatorzy zatwierdzili jego plan „Cięcia Podatków dla Klasy Robotniczej.” Program ten mógłby wyeliminować miejski podatek dochodowy i do kieszeni ponad 582 tys. rodzin trafiłoby 63 miliony dolarów.

Adams stwierdził też, że zrobi wszystko, aby każdy student otrzymał najlepsze wykształcenie i zapowiedział rozszerzenie programów edukacyjnych na terenie Nowego Jorku dla uczniów w każdym wieku. Obiecał większe wydatki na zajęcia pozaszkolne i na bezpieczeństwo korzystających z tych zajęć dzieci. Na koniec ogłosił nowy program, który pomoże zbudować mocniejsze relacje ojców z dziećmi poprzez programy konsultacyjne i treningi pozwalające zapobiegać konfliktom domowym.

Nowe miejsca pracy, miejsca do relaksu i czystsze ulice

Burmistrz Adams z dumą obwieścił, że miasto nie ustanie w wysiłkach, tworzenia przyjaznego, bezpiecznego i bardziej zielonego środowiska do relaksu, zabawy i spędzania wolnego czasu. Zapewnił, że będzie walczył o nowe miejsca pracy, bicie kolejnych rekordów w turystyce w mieście, które w 2024 r. odwiedziło 65 mln osób. Pochwalił się też budową 85 boisk piłkarskich w mieście i śmieciową rewolucją. Przypomniał, że dzięki zmianie zasad polityki śmieciowej, ponad 70 proc. odpadków nie leży już w workach na ulicach, tylko czeka na wywóz w plastikowych pojemnikach.

Na koniec Eric Adams nie szczędził słów pochwalnych dla planów stworzenia El Centro Kingsbridge - czyli centrum rekreacyjno-eventowego z apartamentowcami w Zbrojowni Kingsbridge. Poinformował o tym na początku tygodnia w obecności gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul i Adriano Espaillat’a, reprezentanta 13. okręgu NY w Kongresie USA. - Zachowajmy to miasto dla rodzin: dla naszych rodzin, które tu są i dla tych, którzy są w drodze. Za nasze rodziny pracujące, nasze rodziny imigrantów - powiedział i dodał: - Największe miasto na świecie musi być także miejscem do założenia rodziny: Dziękuję wam.