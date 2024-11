Technologia na posterunku

Drony mają ratować nowojorczyków. NYPD stworzyła nowy oficjalny wydział

Niewielkie, szybkie i zwinne. Nie będą musiały przedzierać się przez korki, by dotrzeć tam, gdzie potrzebna jest pomoc i niemal od razu pokażą, co się dzieje. Nowy Jork oficjalnie powołał do życia pierwszy wydział dronowy NYPD. Latające maszyny na razie służyć mają w trzech dzielnicach, m.in. na Manhattanie, gdzie „na oku” będą miały Central Park.