Nowy Jork znów najdroższy w USA. Wiemy, gdzie najemcy płacą najwięcej

Nowy Jork jest jedną z najludniejszych aglomeracji świata. Na 780 kilometrach kwadratowych miasta żyje ponad 8,5 miliona mieszkańców, co sprawia, że Nowy Jork jest najgęściej zaludnionym miastem Stanów Zjednoczonych. W obszarze metropolitarnym Nowego Jorku żyje prawie 23 miliony mieszkańców - nieco więcej niż połowa populacji Polski. Niestety Nowy Jork jest też najdroższym miastem w USA, jeżeli chodzi o o średnie ceny wynajmowanych mieszkań. Aż 39 kodów pocztowych, którymi opatrzone są różne rejony NYC znalazło się na liście 100 kodów pocztowych z najwyższymi w USA cenami najmu. Jest wśród nich również Greenpoint!

Według raportu firmy zajmującej się handlem i wynajmem nieruchomości RentHop, miasto Nowy Jork w 2024, już drugi raz z rzędu, utrzymało prymat na liście najdroższego miasta w USA pod względem średnich cen wynajmu mieszkania. Najdrożej, co pewnie nie zdziwi, jest na Manhattanie i stamtąd pochodzi 29 kodów pocztowych na liście RentHop. Wśród 100 najdroższych jest też osiem okolic z Brooklynu i dwie z Queensu.

Najdroższe w NYC są rejony Tribeca na dolnym Manhattanie, oznakowane kodem pocztowym 10007, gdzie wynajęcie mieszkania z jedną sypialnią kosztuje $6800 za miesiąc, a za mieszkanie z dwoma sypialniami należy zapłacić $9070 każdego miesiąca. Tuż za Tribeca plasują się okolice Battery Park City położone trochę bardziej na południe i oznaczone kodem 10282. Średnia miesięczna cena za wynajęcie mieszkania z jedną sypialnią wynosi $6000, a z dwoma - $8800. Oba te rejony znalazły się w pierwszej dziesiątce najdroższych rejonów w całych Stanach! Zajmują odpowiednio 5. i 6. miejsce.

Nieco dalej na liście uplasowały się najdroższe rejony Brooklynu. Tu prym wśród najdroższych okolic wiedzie Williamsburg (11249), który zajął 20. miejsce w USA. Na listę trafił też jednak Greenpoint (11222), który zajął miejsce 70. z cenami $4242 za wynajem jednej sypialni i $5300 dwóch, oraz Boerum Hill (11217), plasujące się na miejscu 60., gdzie za wynajem jednopokojowego mieszkania trzeba zapłacić średnio $4350, a za dwupokojowe ponad $5600 na miesiąc. Najdroższe okolice na Queensie to rejon Hunters Point z kodem pocztowym 11109, gdzie wynajem jednopokojowego mieszkania kosztuje $ 4180 za miesiąc, a za dwupokojowe należy zapłacić $6157. Nieco taniej jest w Long Island City (11101), gdzie stawki sięgają $4088 za jedną sypialnię i $5937 za dwie.

Jeżeli do 39 miejskich kodów pocztowych dodać dalsze pięć znajdujących się w stanie Nowy Jork to na liście TOP 100 aż 44 rejony pocztowe pochodzą z miasta i stanu Nowy Jork. Kalifornia będąca na drugim miejscu, zdołała „wsadzić” na listę 28 rejonów pocztowych, po niej znalazła się Floryda z 15, Massachusetts z pięcioma, Kolorado z trzema, New Jersey z dwoma i Nevada, Texas, Connecticut, każde z jednym kodem pocztowym. Najdroższy w całych Stanach kod pocztowy to 33109 w Fisher Island na Florydzie, który zajął pierwsze miejsce trzeci rok z rzędu. Mediana ceny wynajmu mieszkania z jedną sypialną wynosi tam $20 tys., za takie z dwiema sypialniami zapłacić trzeba co miesiąc $25 tys. Drugie na liście jest Aspen, CO, z kodem pocztowym 81611, a podium zamyka rejon Margate City w New Jersey, opatrzony kodem 08402.