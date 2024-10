Nowy Jork wypowiada wojnę domom uciech na Queensie

„Norwid” wrócił do Los Angeles. „Wielcy Polacy są dla mnie niebywałą inspiracją”

„Więcej burdeli niż sklepów” i „Poprawmy Roosevelt Avenue” – pod takimi hasłami od tygodni wychodzili na ulice mieszkańcy Elmhurst, North Corona i Jackson Heights na Queensie. Wszystko przez obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci w okolicy oblężonej przez działające całą dobę prostytutki i domy uciech, nielegalnych handlarzy i drobnych złodziejaszków. W ubiegłym tygodniu z rozpaczy przedstawiciele społecznej grupy Let’s Improve Roosevelt Avenue zaapelowali do gubernator Kathy Hochul (66 l.) o wysłanie na Roosevelt Avenue gwardii narodowej.

Ich apele zostały wysłuchane. W niedzielny wieczór na spacer po okolicy, która w ciągu roku zamieniła się w targowisko uciech, wybrał się tymczasowy komendant NYPD Thomas Donlon. We wtorek 15 października u zbiegu Roosevelt Avenue i 84th Street stawiło się blisko 200 funkcjonariuszy NYPD i stanowej policji, którzy ruszyli w teren, by zająć się nielegalną działalnością, m.in. „salonów masażu”. Tego samego dnia burmistrz metropolii i przedstawiciele innych agencji oraz lokalni politycy ogłosili rozpoczęcie „Operacji Przywrócić Roosevelt”. - Roosevelt Avenue jest jedną z najbardziej zróżnicowanych alei w naszym mieście - jest domem dla firm z całego świata, a nowojorczycy z całego świata mieszkają i wychowują swoje rodziny w pobliżu. Ta droga powinna być dumą naszego miasta, ale zbyt długo była nękana przez ciągłe problemy związane z bezpieczeństwem publicznym i jakością życia. Nie pozwolimy, by ten stan rzeczy trwał dłużej - powiedział Eric Adams, podczas konferencji prasowej.

Burmistrz NYC zapowiedział, że w operację zaangażowanych będzie kilkanaście miejskich i stanowych agencji. NYPD zajmie się przestępczością i wykroczeniami związanymi z jakością życia, w tym nielicencjonowanymi sprzedawcami, podrabianiem znaków towarowych, prostytucją, egzekwowaniem przepisów dotyczących samochodów-widm i motorowerów oraz nadmiernym hałasem. Departament budynków będzie egzekwować przepisy dotyczące nielegalnego zajmowania lokali i zatarasowanych chodników. Stanowa policja zajmie się naruszeniami przepisów przez sprzedawców i nielegalnymi wysypiskami śmieci. FDNY będzie egzekwować przepisy dotyczące zbiorników z propanem i otwartego ognia. NYPD i agencje partnerskie zajmą się też osobami mogącymi potrzebować zakwaterowania i pomocy medycznej.

Zapowiedź zmian wzbudziła nadzieję mieszkańców i liderów grupy Let’s Improve Roosevelt Avenue. - Dzisiaj jesteśmy wdzięczni. Obserwowałem ponad 200 policjantów z NYPD i NYS Troopers. Dziś prawdziwe przywództwo wstało i rozpoczęło proces odbierania Roosevelt Avenue ulicznym gangom, kartelom, handlarzom seksem, ulicznym spacerowiczom i innym przestępczym operacjom. Wspieramy naszą policję, a społeczność nie może się doczekać pozytywnych rezultatów – skomentował jeden z założycieli grupy, Hiram Monserrate (57 l.), były miejski radny i były stanowy senator.