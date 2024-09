Nowy Jork pomaga powodzianom. Polskie szkoły organizują zbiórki

Powódź, z którą walczy południe Polski, mobilizuje do działania wszystkich, którym bliskie są biało-czerwone narodowe barwy. Również mieszkającą w USA Polonię, która postanowiła otworzyć serca i portfele, by wesprzeć mieszkających w ojczyźnie rodaków, a także nierzadko swoje rodzinne miejscowości. Kolejne szkoły organizują zbiórki na rzecz powodzian. Wesprzeć je można m.in. w Nowym Jorku. Polska Szkoła Dokształcająca im. Zbigniewa Herberta w Copiague, NY, informuje, że w piątek 20 września i sobotę 21 września w placówce staną puszki, do których zbierane będą datki dla poszkodowanych przez wielką wodę.

Do zbiórek zachęca też Centrala Polskich Szkół Dokształcających, która jako jedna z większych polonijnych organizacji organizuje też własną akcję pomocową. Pieniądze wpłacać można za pomocą czeków wypisanych na:

Polish Supplementary School Council of America z dopiskiem: „Powódź – wsparcie",

które wysłać należy na adres sekretarz finansowej CPSD:

Monika Tyszuk, 79-60 68th Road, Middle Village, NY 11379.

- „Jako społeczność polonijna możemy pokazać naszą solidarność i chęć niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują” – napisała Dorota Andraka, prezes CPSD w apelu do dyrektorów polonijnych placówek, nauczycieli, rodziców i uczniów. - „Chcielibyśmy nie tylko zebrać środki, ale również przekazać naszym dzieciom i uczniom ważną lekcję - że dzielenie się z innymi w trudnych momentach to najcenniejszy wyraz człowieczeństwa i troski o bliźnich” – dodała.

Prezes Andraka poinformowała też, że CPSD jest w w trakcie nawiązywania kontaktów z lokalnymi kuratoriami oświaty na terenach, które zostały dotknięte powodzią, „aby upewnić się, że zebrane przez nas środki trafią do odpowiednich instytucji i osób, które najbardziej potrzebują pomocy”. - „Każda pomoc, nawet najmniejsza, ma ogromne znaczenie” – przypomniała.

Zbiórki dla poszkodowanych przez powódź mieszkańców południa Polski organizuje też szereg samorządów i organizacji w Polsce, m.in. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Polska Akcja Humanitarna.