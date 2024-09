Nowy Jork poluje na auta widma także na parkingach. 295 samochodów w pięć dni

Są używane do unikania płacenia za przejazdy mostami i tunelami, ale też do przestępczej działalności – kradzieży, włamań, napadów, a nawet zabójstw. Auta widma, bo o nich mowa, od początku kadencji są na celowniku nowojorskiego burmistrza. Eric Adams (64 l.) właśnie ogłosił nową wymierzoną w nie inicjatywę. W miasto ruszyła nowa grupa zadaniowa złożona z funkcjonariuszy NYPD i pracowników Departamentu Oczyszczania Nowego Jorku. Zadaniem jej członków będzie konfiskowanie pojazdów bez tablic lub z fałszywymi tablicami, zaparkowanych na nowojorskich ulicach.

- Dzisiaj wysyłamy ważną wiadomość do wszystkich, którzy jeżdżą po ulicach naszego miasta: fałszywe tablice rejestracyjne to prawdziwe przestępstwo i jeśli zostawisz samochód na ulicach miasta z podrobionymi, skradzionymi lub zmienionymi tablicami, nie będzie go tam, kiedy wrócisz. Nasze ulice muszą być bezpieczniejsze i dlatego nasze zespoły będą nadal pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić bezpieczeństwo nowojorczykom – ogłosił burmistrz podczas specjalnego briefingu.

Jak zdradzili towarzyszący mu urzędnicy akcja, która potrwa 90 dni, skupi się na Brownsville, East New York , Mott Haven, Melrose i Hunts Point. Uczestniczyć w niej będzie 15 dedykowanych policjantów, którzy będą współpracować z pracownikami departamentu oczyszczania i weryfikować legalność tablic rejestracyjnych. Auta posiadające fałszywki będą konfiskowane i holowane na policyjne parkingi, gdzie pozostaną do zakończenia dochodzenia. Potem zostaną odebrane przez właścicieli, zlicytowane lub przekazane do zniszczenia.

Nowa grupa zadaniowa patroluje miasto od 10 września. Jak poinformowali urzędnicy, w ciągu pięciu pierwszych dni odholowała 295 aut. To niezły dodatek do tych pojazdów, które przechwyciła inna specjalna grupa zadaniowa utworzona wiosną we współpracy ze stanem, stanową policją, nowojorskim szeryfem i Metropolitan Transportation Authority . W sobotę, według informacji przekazanych przez urzędników, ta grupa zakończyła swoją 41. operację. Łącznie w ramach polowania na poruszające się po drogach auta widma, funkcjonariusze dokonali 490 aresztowań, wystawili 20 640 wezwań do sądu i przechwycili 2303 pojazdy, których właściciele byli winni łącznie ponad 21 milionów dolarów z tytułu niezapłaconych opłat drogowych, podatków, opłat i innych.