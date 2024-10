Nowy Jork i New Jersey już wybierają prezydenta. Jak i gdzie zagłosować wcześniej?

Kamala Harris (60 l.) czy Donald Trump (78 l.)? To najważniejsze pytanie, na które odpowiadają w tym roku amerykańscy wyborcy. Wielu z nich zdążyło już zawrzeć odpowiedź na kartach wyborczych i w maszynach do głosowania. W sobotę 26 października dołączają do nich mieszkańcy Nowego Jorku i New Jersey. W obu stanach ruszyło wczesne głosowanie, które potrwa tam do niedzieli 3 listopada. Kolejna szansa oddania głosu – już w dniu wyborów, 5 listopada.

W Nowym Jorku godziny, w których oddawać można głos w ramach wczesnego głosowania, zależą od danego hrabstwa. Można to sprawdzić na stronie stanowej komisji wyborczej (NYSBOE).

W samej metropolii punkty wczesnego głosowania czynne będą:

26-27 października w godz. 8 am – 5 pm

28 października – 1 listopada w godz. 8 am – 8 pm

2-3 listopada w godz. 8 am – 5 pm

Adresy punktów wczesnego głosowania znaleźć można na stronie internetowej NYSBOE, po wpisaniu swojego adresu, lub na stronie miejskiej komisji wyborczej BOE NYC.

W New Jersey wczesne głosowanie odbywać się będzie:

w soboty i od poniedziałku do piątku w godz. 10 am – 8 pm

w niedziele od 10 am do 6 pm

Adresy punktów wczesnego głosowania w New Jersey mogą różnić się od tych, w których głosujemy zwykle w dniu wyborów. Warto je wcześniej sprawdzić na stronie internetowej stanowej komisji wyborczej.

W obu stanach w wyborach mogą wziąć udział jedynie zarejestrowani wyborcy.

W New Jersey termin rejestracji wyborców zainteresowanych oddaniem głosu w wyborach powszechnych minął 15 października. W Nowym Jorku ostatnim dniem na zarejestrowanie się jest sobota 26 października. Mieszkańcy mogą zgłosić chęć głosowania online, osobiście w DMV lub lokalnej komisji wyborczej oraz drogą listowną. W 2020 roku z możliwości oddania głosu wcześniej skorzystało ponad 1,1 mln mieszkańców metropolii nowojorskiej.