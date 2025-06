Radiowozy NYPD w ogniu! Na miejscu znaleziono ładunki zapalające

New Jersey wybiera. Tłum chętnych do fotela gubernatora Phila Murphy’ego

Czyżby to pokłosie masowych protestów przeciwko ICE, które przetoczyły się przez amerykańskie metropolie – od Los Angeles po Nowy Jork? W czwartek nad ranem na Brooklynie w ogniu stanęły policyjne radiowozy, zaparkowane u zbiegu Central Ave i DeKalb Ave w Bushwick, zaledwie przecznicę od siedziby 83. Posterunku NYPD. Płomienie trawiące auta zauważono około godz. 1.30 am na działce, służącej za parking dla służbowych policyjnych samochodów.

Na miejsce szybko dotarła straż pożarna, która sprawnie poradziła sobie z ogniem. Niestety osiem samochodów, w tym dwa nieoznakowane, zostało poważnie uszkodzonych. Oględziny miejsca pożaru nie pozostawiły wątpliwości, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Na jednym z aut, jak podała stacja NBC, znaleziono urządzenia zapalające przypominające petardy. Według nieoficjalnych informacji, sprawcy albo nie zdążyli, albo nieudolnie je odpalili i nie doszło do ich detonacji. Wiadomo też, że było ich co najmniej dwóch – o dwóch zamaskowanych mężczyznach mówili świadkowie, co w rozmowie z „New York Post” zdradzili policjanci. Podejrzanych widać ma być również na nagraniach monitoringu.

NYPD szuka sprawców i wyjaśnia motywy zajścia, w którym na szczęście nikt nie ucierpiał. Mundurowi nie wykluczają, że może mieć ono związek z protestami przeciwko służbom imigracyjnym ICE, które po zamieszkach Kalifornii przetoczyły się również przez Nowy Jork. We wtorek mundurowi zatrzymali 86 osób, które wzięły udział w starciach z policją podczas protestu w okolicy Foley Square na Manhattanie. W środowy wieczór było już znacznie spokojniej, choć protestujący znów pojawili się przed siedzibą ICE.