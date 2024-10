Niepokojące dane. Ubywa miejsc pracy i pracowników w Nowym Jorku

Liczby nie kłamią. Pracownicy i przedsiębiorcy zdają się opuszczać Nowy Jork. Spadek jest niewielki, ale zauważalny. Jak wynika z nowych danych stanowego Departamentu Pracy (DOL) liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym w Nowym Jorku spadła w ciągu miesiąca o 2900, do 8 392 500 stanowisk we wrześniu 2024 r. To spadek o mniej niż 0,1 proc., ale w tym samym czasie w całych Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost o 0,2 proc. To wstępne dane skorygowane sezonowo, zapewniające bardziej wiarygodne porównanie miesiąc do miesiąca.

Zgodnie z komunikatem DOL, największy spadek odnotowały branże: informacyjna (o 3,5 proc.), budowlana (o 2,3 proc.), surowce naturalne i górnictwo (1,8 proc.) oraz handel, transport i usługi komunalne (0,7 proc.). Po drugiej stronie znalazła się prywatna edukacja i usługi zdrowotne z wzrostem liczby miejsc pracy o 5,5 proc., branża hotelowa i rozrywkowa (wzrost o 2,2 proc.) oraz administracja, z uwzględnieniem publicznej służby zdrowia i edukacji - wzrost o 1,8 proc.

Spadkowi liczby miejsc pracy towarzyszy jednak też spadek liczby pracowników. Jak wynika z wstępnych danych DOL, we wrześniu siła robocza w stanie Nowy Jork (wyrównana sezonowo) zmniejszyła się o 3400. - „W rezultacie wskaźnik aktywności zawodowej w całym stanie spadł z 61,3 proc. do 61,2 proc. we wrześniu 2024 roku” – czytamy w komunikacie Departamentu Pracy.

Niepokojące, ale już dla samej metropolii, są też dane dotyczące stopy bezrobocia. Podczas gdy w całym stanie utrzymała się ona na poziomie 4,4 proc., w Wielkim Jabłku wzrosła z 5,2 proc. do 5,3 proc. Najgorzej jest na Bronksie, gdzie odsetek bezrobotnych sięga 6,8 proc. Kolejne miejsce wśród nowojorskich hrabstw zajmuje Brooklyn ze stopą bezrobocia sięgającą 5,7 proc.