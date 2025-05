Nauczyciel katolickiej szkoły molestował uczennice i wszystko nagrywał

Ponad $400 milionów na metamorfozę słynnej Piątej Alei. Nie wszystkim się to spodoba

Nauczyciel hiszpańskiego, a jednocześnie trener licealnej żeńskiej drużyny piłkarskiej w Saint Thomas Aquinas High School został zatrzymany na zlecenie prokuratury hrabstwa Middlesex w New Jersey. 50-letni pedagog katolickiej szkoły usłyszał poważne zarzuty, które wstrząsnęły społecznością Edison, NJ, i okolic.

Mężczyzna ma na koncie ohydne czyny, których miał dopuszczać się przez co najmniej trzy lata! Odpowie za produkcję materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci drugiego stopnia, narażenie dobra dziecka drugiego stopnia, posiadanie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci trzeciego stopnia i naruszenie prywatności czwartego stopnia.

Axel Palomares wpadł w ręce mundurowych dzięki czujności pracowników jednej z aplikacji internetowych i stanowych funkcjonariuszy. Gdy informacje na jego temat trafiły do zespołu śledczych prokuratury, zajmującego się zwalczaniem przestępczości internetowej przeciwko dzieciom, wydano nakaz przeszukania domu zboczeńca w Morristown.

Według ustaleń śledczych Palomares od kwietnia 2022 r. do marca 2025 r. miał wykorzystywać seksualnie uczniów i wszystko nagrywać. Miał potajemnie fotografować i filmować nieświadomych niczego uczniów, gdy ci ubrani byli jedynie w bieliznę i znajdowali się w kompromitujących pozycjach. Nie tylko w szkole, ale też w przymierzalniach czy toaletach w centrach handlowych Bridgewater i Short Hills.

Nauczyciel został zatrzymany we wtorek i przewieziony do aresztu. Władze szkoły i władze kościelne zapewniły o pełnej współpracy ze śledczymi. - „Jesteśmy zdruzgotani, gdy dowiadujemy się, że prywatność niektórych naszych uczniów mogła zostać naruszona przez to obrzydliwe zachowanie” - przekazali w oświadczeniu przedstawiciele Diecezji Metuchen. Prokuratura tymczasem czeka na informacje wszystkich osób, które mogłyby mieć informacje na temat zboczonego pedagoga.