Napisała, że porwało ją dwóch mężczyzn i zniknęła! NYPD prosi o pomoc

Polak z Chicago objechał maluchem jezioro Michigan, by pomóc polskim dzieciom

Z bronią i młotkami weszli do domu i uwięzili lokatorów. Szokujący napad w Queens

NYPD od wtorkowego popołudnia szuka nastolatki, którą ostatnio widziano w East New York na Brooklynie. 13 sierpnia około godz. 3 pm dziewczyna napisała wiadomość do swojego wujka, informując go, że została uprowadzona przez dwóch obcych mężczyzn. Potem przestała odpisywać na wiadomości. Rodzina zgłosiła sprawę mundurowym z 75. posterunku na Brooklynie.

Policjantom udało się ustalić, że 16-latka widziana była na stacji metra Pitkin-Van Siclen Avenue, gdzie tuż po wejściu przez bramki uchwyciły ją kamery. Jak podała stacja News 12 Brooklyn, poszukiwana dziewczyna to Helen Maila Moscoso. Dziewczyna ma 5 stóp i 2 cale wzrostu i waży około 120 funtów. Ostatnio widziano ją ubraną w czarną bluzę z kapturem, niebieskie dżinsy i białe trampki. Miała przy sobie niewielką szarą torebkę.

NYPD prosi osoby, które mogą mieć informacje o miejscu pobytu dziewczyny o kontakt z infolinią NYPD Crime Stoppers pod numerem 1-800-577-TIPS.