Najlepsi wybrani na Greenpoincie. Trudne tematy i filmowy polski akcent na znanym festiwalu

Greenpoint Film Festival odbywał się od 5 do 9 sierpnia 2026 roku w Broadway Stages przy 259 Green Street na Brooklynie. W ciągu pięciu festiwalowych dni publiczność oglądała pełnometrażowe filmy fabularne i dokumentalne, filmy krótkometrażowe oraz animacje. W programie znalazło się osiem pełnometrażowych filmów fabularnych, sześć dokumentalnych, 94 krótkie fabuły, 19 krótkich dokumentów oraz siedem animacji. Polski akcent był w tym roku obecny, choć żadna dwóch z polskich produkcji - prócz „Ostatniego pożegnania" pokazany został obraz „Znaki pana Śliwki", otwierający festiwal - nie znalazła się na liście laureatów.

Hasło jubileuszowej edycji – „Unbound: Celebrating the Freedom to Tell Untold Stories (Bez ograniczeń - świętujemy swobodę opowiadania nieznanych historii)” – podkreślało wolność opowiadania historii, szczególnie tych, które nie zawsze znajdują miejsce w głównym nurcie kina. Anthony Argento, dyrektor Greenpoint Film Festival niezmiennie przypomina, że ta impreza pozostaje przede wszystkim wydarzeniem tworzonym dla niezależnych twórców i lokalnej społeczności. – Ten festiwal należy do filmowców i do naszej społeczności – mówi.

Ludzkie dramaty poruszyły najbardziej

Jedna z najważniejszych nagród festiwalu – Best Narrative Feature – trafiła do Honey Lauren i jej „Mistake”. Film szczególnie mocno wpisywał się w tematy obecne podczas tegorocznej edycji: tożsamości, płci, społecznego wykluczenia i potrzeby zaakceptowania człowieka takim, jakim naprawdę jest.

Akcja „Mistake” rozpoczyna się na amerykańskim południu w 1941 roku. Rodzi się dziecko interpłciowe, a rodzice podejmują decyzję dotyczącą płci, w jakiej zostanie wychowane. 30 lat później konsekwencje tego wyboru stają się centralnym dramatem bohatera. Film Honey Lauren opowiada o człowieku, którego życie zostało w znacznym stopniu określone przez decyzje innych, a który musi zmierzyć się z pytaniem o swoją prawdziwą tożsamość.

Nagrodę Best Documentary Feature otrzymała Anayansi Prado za „Uvalde Mom”. Dokument przedstawia historię Angeli Rose Gomez i społeczności Uvalde w Teksasie po tragicznej strzelaninie w Robb Elementary School. Film koncentruje się nie tylko na samej tragedii, ale również na jej konsekwencjach, odpowiedzialności instytucji oraz walce matki, która stała się publicznym głosem sprzeciwu wobec zawodzącego systemu.

„Uvalde Mom” jest filmem bardzo osobistym, ale jednocześnie porusza znacznie szerszy problem odpowiedzialności państwa i instytucji za bezpieczeństwo obywateli. Anayansi Prado przygląda się także społeczności, która po tragedii próbuje poradzić sobie z traumą, podziałami i pytaniami pozostającymi bez łatwych odpowiedzi.

Festiwal zamknął natomiast dokument „When We Were” Live Johna Spottswooda Moore’a, opowiadający o twórcach niezależnej telewizji public-access w Austin w latach 80. i 90. XX wieku. Film o wolności twórczej i oddolnym tworzeniu mediów dobrze korespondował z tegorocznym hasłem Greenpoint Film Festival.

Życie w zgodzie ze sobą ważnym tematem młodego kina

Jednym z wyraźnych motywów tegorocznej edycji były tożsamość, płeć, orientacja seksualna i potrzeba życia zgodnie z samym sobą. Filmy pokazywane na Greenpoint Film Festival udowodniły, że dla nowego pokolenia twórców są to tematy równie ważne jak rodzina, miłość, polityka czy problemy społeczne. Równocześnie, są jednak częścią znacznie szerszej opowieści o człowieku – jego relacji z rodzicami, rodziną, tradycją, religią i społeczeństwem. Twórcy nie koncentrują się już wyłącznie na samym „coming oucie”. Bardziej interesują ich konsekwencje życia w świecie, w którym najbliżsi mogą kochać swoje dzieci, a jednocześnie oczekiwać od nich zupełnie innego życia. To właśnie ten konflikt między miłością, rodzinną lojalnością a potrzebą bycia sobą okazał się jednym z ciekawszych tematów festiwalu.

Widzowie mogli oglądać go w 16-minutowym filmie „Ostatnie pożegnanie (The Last Goodbye ” w reżyserii Kailey Wolf, prezentowany w programie krótkich filmów fabularnych. Scenariusz napisały wspólnie Kailey Wolf i Michelle Twarowska, która zagrała również główną rolę Basi. W obsadzie znaleźli się także m.in. Monika Dawidziuk, Maja Wampuszyc, Edward Furs, Renata Pałys i Marcin Paluch.

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Basia, młoda Polka mieszkająca w Nowym Jorku, wraca do rodziny na pogrzeb ukochanej babci i właśnie tam ponownie spotyka Igę – kobietę, z którą kiedyś się spotykała. Spotkanie zmusza ją do skonfrontowania się nie tylko z dawnym uczuciem, ale przede wszystkim z własną seksualnością, rodzinnymi oczekiwaniami i przez lata tłumioną potrzebą życia w zgodzie z samą sobą. Śmierć babci uświadamia Basi, że życie jest ograniczone i że odkładanie najważniejszych decyzji może oznaczać rezygnację z własnego szczęścia.

Z drugiej strony są rodzice i bliscy Basi, przywiązani do określonego wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać jej życie. Chcą dla niej przyszłości zgodnej z własnymi wartościami i tradycją, ale te oczekiwania pozostają w konflikcie z tym, kim Basia naprawdę jest. To właśnie sprawia, że film wykracza poza klasyczną historię o ujawnieniu orientacji seksualnej. Opowiada raczej o bardzo trudnym pytaniu: czy można pozostać częścią swojej rodziny, szanować własną kulturę i tradycję, a jednocześnie odmówić życia według scenariusza napisanego przez innych?

Polska tradycja spotyka współczesny Nowy Jork

Istotne znaczenie ma polsko-amerykańskie tło filmu. „The Last Goodbye” został zrealizowany zarówno w języku polskim, jak i angielskim, mimo że Kailey Wolf sama nie mówi po polsku. Ta decyzja nie była jednak przypadkowa. Reżyserka odwołała się do własnych doświadczeń.

Sama wychowałam się w rodzinie imigranckiej i pamiętam naturalne przechodzenie między angielskim i hiszpańskim w rozmowach mojej matki i babci

– mówiła Kailey Wolf. Podobną naturalność przechodzenia pomiędzy dwoma językami chciała pokazać w polsko-amerykańskiej rodzinie Basi.

W przygotowaniu polskich dialogów i kulturowych szczegółów szczególnie ważna była współpraca z Michelle Twarowską oraz polskojęzyczną częścią obsady. Dzięki temu polskość nie jest w filmie dekoracją. Jest częścią codzienności bohaterów – języka, rodzinnych relacji, sposobu myślenia i oczekiwań przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Także wizualnie film odwołuje się do polskiej tradycji. Kailey Wolf wraz z operatorką Pip White inspirowały się starymi polskimi kościołami, budując przygaszoną i momentami klaustrofobiczną atmosferę. Kościół nabiera przy tym szczególnego znaczenia – jest przestrzenią tradycji i rodzinnego rytuału, ale jednocześnie miejscem, w którym Basia musi zmierzyć się z prawdą o sobie.

Kino, które nie boi się trudnych pytań

Jubileuszowa edycja Greenpoint Film Festival pokazała bardzo różnorodne kino, ale wiele filmów łączyła potrzeba opowiadania o ludziach, których historie przez lata pozostawały na marginesie. To właśnie wydaje się jednym z najważniejszych znaków współczesnego młodego kina: twórcy nie boją się już tematów płci, homoseksualności, tożsamości czy rodzinnego odrzucenia. Nie traktują ich również jako sensacji. Pokazują je jako część prawdziwego życia – obok miłości, śmierci, żałoby, relacji z rodzicami i potrzeby przynależności.