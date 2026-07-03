Szokujące odkrycie w szkole podstawowej. Zwłoki w kominie, policja na miejscu!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-07-03 17:44

Śledczy mają do wyjaśnienia koszmarną zagadkę. To efekt makabrycznego znaleziska, którego dokonano w jednej z podstawówek na nowojorskim Queensie. W kominie budynku znaleziono rozkładające się zwłoki człowieka.

Żółta taśma policyjna NYPD z napisem Do Not Cross. O makabrycznym odkryciu w szkole przeczytasz na SE USA.
Autor: CC0 1.0 Zdjęcie ilustracyjne

Mimo rozpoczętych w miniony piątek (26 czerwca) wakacji to znalezisko zszokowało uczniów, rodziców i personel PS 113 im. Anthony’ego J. Pranzo w Glendale na Queensie, NY. Zaskoczyło też zapewne służby. Zaczęło się od uciążliwego zapachu. Jak podała stacja NY1, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego czuli go niektórzy uczniowie. W końcu interweniował woźny, który postanowił wezwać specjalistę od szkodników. Podejrzewał, że w jakimś zakamarku utknął i zmarł jakiś gryzoń. Prawda okazała się znacznie gorsza.

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Wezwany przez szkolnego dozorcę fachowiec we wtorek 30 czerwca dokładnie przeglądał urządzenia w kotłowni i zajrzał do zbiornika na popiół. Ku swojemu zaskoczeniu znalazł tam but. Chwilę później, sięgając do przewodu kominowego wymacał ludzką stopę. Na miejsce niezwłocznie wezwano NYPD, które potwierdziło, że w kominie znajdują się ludzkie zwłoki w stanie rozkładu. Ciało zostało wydobyte i przekazane koronerowi, który ma ustalić, jak wyglądały ostatnie chwile życia nieszczęśnika oraz to, kim on był.

Jedną ze wskazówek może być prowadzony w szkole remont. W placówce trwa właśnie wymiana instalacji elektrycznych i instalacji wodociągowej. Służby sprawdzają z wykonawcą prac czy przypadkiem nie zniknął im żaden pracownik.

Władze szkoły wydały specjalne oświadczenie, informując, że zapewnią niezbędną pomoc zarówno służbom, jak i wszystkim poruszonym tragicznym znaleziskiem. 

„To odkrycie jest dla nas ogromnym wstrząsem i budzi głębokie zaniepokojenie. Dbamy o to, by cała społeczność szkolna otrzymała odpowiednie wsparcie w trakcie prowadzonego przez nowojorską policję (NYPD) śledztwa"

– czytamy w wydanym przez PS/IS 113 Anthony J. Pranzo School oświadczeniu.

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