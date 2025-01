Muzea w Chicago kuszą darmowymi wejściówkami. Skorzystają nie tylko dzieci

Zima bywa kapryśna i czasem ciężko wyjść spod koca i ruszyć się z domu, ale chicagowskie muzea przekonują, że warto. W styczniu zapraszają mieszkańców do odwiedzin i zapoznania się z ich bogatą ofertą zupełnie za darmo. Jest w czym wybierać.

Shedd Aquarium przy 1200 S. DuSable Lake Shore Drive w Chicago

Zapewnia bezpłatny wstęp w dniach 7-9, 14-21 i 28-30 stycznia. Darmowe wejściówki można zarezerwować na stronie internetowej placówki www.sheddaquarium.org za opłatą $5 lub bezpłatnie telefonicznie pod numerem 312-939-2438.

Planetarium Adlera przy 1300 S Lake Shore Dr w Chicago

Placówka kusi gości z Illinois bezpłatnymi biletami, z których skorzystać można w każdą środę. Przed odwiedzinami konieczna jest rezerwacja wejściówek na stronie adlerplanetarium.org pod hasłem „Illinois Resident Discount Days”. Przy rezerwacji wymagane jest okazanie dokumentu ze stałym adresem zamieszkania w Illinois.

Field Museum przy 1400 S Lake Shore Dr w Chicago

Okazanie dowodu zamieszkania w Illinois przyda się także w Field Museum przy 1400 S Lake Shore Dr w Chicago. Placówka zapewnia darmowe środy mieszkańcom stanu przez cały 2025 rok. Darmowe bilety można odebrać przy wejściu.

Muzeum Sztuki Afroamerykańskiej przy 740 E 56th Pl w Hyde Park w Chicago

Również w środy wejść za darmo można do Muzeum Sztuki Afroamerykańskiej (DuSable Museum of African American Art) przy 740 E 56th Pl w Hyde Park w Chicago. Trzeba jednak wcześniej zarezerwować bilety.

Chicagowskie Muzeum Sztuki Współczesnej przy 220 E Chicago Ave

Museum of Contemporary Art Chicago oferuje darmowy wstęp zamieszkałym w Illinois w każdy wtorek, zaś młodzież do 18 lat będzie zwiedzać bezpłatnie tę placówkę przez cały rok.

Chicagowskie Muzeum Historii przy 1601 N Clark St w Chicago

Chicago History Museum oferuje bezpłatny wstęp dla mieszkańców Illinois w wybrane dnia stycznia: od 20 do 24 a także od 28 do 31. Rezerwacji biletów można dokonać na stronie internetowej chicagohistory.org.

Na tym nie kończą się jednak propozycje placówek kulturalnych w Wietrznym Mieście. Przez cały rok można wejść za darmo do chicagowskiego zoo w Lincoln Park, Muzeum Współczesnej Fotografii (Museum of Contemporary Photography), Muzeum Sztuki Meksykańskiej (National Museum of Mexican Art), Muzeum Kultury i Sztuki Portorykańskiej (National Museum of Puerto Rican Arts & Culture), Garfield Park Conservatory i Lincoln Park Conservatory.