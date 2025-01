Morsy z Chicago doskonalą się w ekstremalnych kąpielach

Warsztaty „Morsów Chicago” to czas nauki i wyzwań w ekstremalnym zimnie. Organizatorka do udziału zaprosiła dwóch ciekawych gości: Valerjana Romanovskiego, wielokrotnego rekordzistę Guinnessa i świata, nie tylko z dziedziny ekstremalnego zimna oraz Macieja Bielę, doświadczonego ratownika medycznego. Program obejmował zarówno teorię, jak i praktykę.

- Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy uczestników na temat bezpiecznego kontaktu z zimnem oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z ekstremalnymi warunkami - powiedziała nam pani Kasia. - Valerjan Romanovski skupił się na psychologicznych aspektach morsowania, omawiając m.in. mechanizmy lęku przed zimnem, sposoby mentalnego przygotowania oraz strategie radzenia sobie ze stresem termicznym. Podkreślił również, jak istotne jest kodowanie pozytywnych doświadczeń związanych z zimnem oraz budowanie zdrowych nawyków regeneracyjnych - dodała.

Uczestnicy warsztatów skorzystali ze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz hipotermii, które przeprowadził Maciej Biela, jako ekspert od ratownictwa medycznego. Pokazał, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz jak rozpoznać pierwsze objawy wychłodzenia organizmu. Przy okazji wydarzenia Valerjan Romanovski pobił rekord świata w „resetach”, czyli liczbie cyklicznych zanurzeń głowy w lodowatej wodzie – w temperaturze 0-1 C (32-33 F) wykonał ponad 900 „resetów”. Jego poprzedni rekord wynosi 619 zanurzeń. Dla uczestników przygotowano również ekstremalne wyzwanie – noc spędzoną pod gołym niebem przy temperaturze sięgającej -25°C (-13°F), co pozwoliło na praktyczne sprawdzenie technik radzenia sobie z zimnem w warunkach terenowych.

Podczas wydarzenia realizowano także nagrania do filmu dokumentalnego „Bezgłos”, który realizuje Alexander Zweifel. Film opowiadać ma historie ludzi mierzących się z życiowymi wyzwaniami, takimi jak uzależnienia, depresja czy choroby. Film pokazuje, jak kontakt z zimnem pomaga w pokonywaniu własnych ograniczeń i budowaniu wewnętrznej siły.

- Warsztaty były nie tylko okazją do zdobycia nowej wiedzy, ale także do integracji – morsowanie z pochodniami, sauna oraz ognisko stworzyły niezapomnianą atmosferę – przyznała pani Kasia, która liczy, że warsztaty staną się cykliczne i przyciągną coraz więcej osób, które chcą zgłębiać tajniki obcowania z zimnem. Zachęciła też do odwiedzenia jej profili w mediach społecznościowych i dołączenia do grupy „Morsy Chicago” na Facebooku.