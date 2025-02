Młodzi Polacy zaszaleli na balu w Nowym Jorku. Wręczono też nagrody prezydenta USA

Tegoroczny Bal Młodzieży odbył się 11 stycznia w The Legacy Castle w Pompton Plains, NJ, a jego motywem przewodnim była maskarada. Oficjalną część wieczoru otworzył Jakub Staniewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie budowania silnych więzi między młodymi Polakami oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. - Nasza społeczność jest tak silna, jak zaangażowanie jej młodych liderów – mówił Jakub Staniewski. - To wydarzenie nie jest tylko jednorazową celebracją. To budowanie dziedzictwa, które przetrwa pokolenia. Bal Młodzieży to kamień milowy, dzięki któremu młodzi Polacy mogą się integrować, przewodzić i kształtować swoją tożsamość kulturową – dodał.

Do uczestników zwrócił się za pośrednictwem wirtualnego łącza Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, podkreślając ich rolę jako ambasadorów Polski i polskiego dziedzictwa. - Na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność – opowiadanie o kraju naszego pochodzenia. Chciałbym, abyście byli orędownikami polskich spraw i interesów, a także dzielili się z Amerykanami oraz światem wiedzą o współczesnej Polsce – kraju sukcesu i ogromnych możliwości – powiedział konsul i życzył gościom balu szampańskiej zabawy.

Tegoroczny bal Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży okazał się wyjątkowy, nie tylko dlatego, że był największym z dotąd zorganizowanych przez organizację. Po raz pierwszy wręczono podczas niego Nagrodę Prezydenta Stanów Zjednoczonych za Wolontariat (President’s Volunteer Service Award) – Stowarzyszenie zostało pierwszą i jedyną organizacją polonijną uprawnioną do ich wręczania. Złota Nagroda Prezydencka trafiła do Caroline Liszewski (University of Scranton). Srebrną Nagrodą Prezydencką wyróżnione zostały: Zuzanna Kromczyk (St. John’s University), Stephanie Starzyński (Columbia University), Aleksandra Piasecki (Rutgers University) i Anna Olszowka (Cornell University), a Brązową Nagrodą Prezydencką: Michael Cydzik (Fordham University), Conrad Bajda (Fordham University), Alicia Brak (Yale University), Emily Orzechowski (Rutgers University), Klaudia Kędra (Rutgers University) oraz Beata Pomikło (Rutgers University).

Podczas balu władze Stowarzyszenia ogłosiły plany otwarcia nowych oddziałów organizacji w Turcji, Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Grecji. - To nie tylko ekspansja geograficzna – to tworzenie przestrzeni dla młodych ludzi, by mogli przewodzić i aktywnie kształtować przyszłość – stwierdził Jakub Staniewski. - Dzięki tym oddziałom ujrzymy nowe pokolenie polskich liderów, podejmujących inicjatywy i wywierających realny wpływ na swoje społeczności na całym świecie – dodał. Po nagrodzonych brawami przemówieniach i części oficjalnej przyszedł czas na zabawę na parkiecie, który do późnych godzin rozgrzany był do czerwoności.

Opr. MOD