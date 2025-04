Mieszkańcy przedmieść krócej postoją w kolejkach. Aurora ma nową placówkę DMV+

Nowa siedziba DMV+ w Aurorze znajduje się przy 970 N. Lake St. Jest przestronna - ma powierzchnię 10 000 stóp kwadratowych, czyli jest dwa razy większa niż stare biuro przy 339 E. Indian Trail, które zostało zamknięte na cztery spusty.

- „Po dziesięcioleciach zaniedbań Aurora desperacko potrzebowała większego, bardziej nowoczesnego, najnowocześniejszego obiektu, aby dostosować się do swojego rozwoju i statusu drugiego co do wielkości miasta w stanie Illinois. Dzisiejsze otwarcie nowego DMV+ zapewnia nową technologię, wydajność i usługi, które znacznie poprawiają jakość obsługi klienta na zachodnich przedmieściach” - napisał na swoim Facebooku sekretarz stanu Illinois Alexi Giannoulias (49l.).

Jak zapewniają urzędnicy, mieszkańcy mogą liczyć na bardziej kompleksową obsługę. Między innymi zyskali dostęp do specjalistycznych usług biznesowych w zakresie postępowań administracyjnych (Administrative Hearings) i obsługi spraw pracowniczych. Do tej pory można to było załatwić tylko w biurze w centrum Chicago lub w Springfield. Nowa placówka oferuje też większą liczbę stanowisk obsługi klienta, nowoczesne systemy IT usprawniające obsługę i lepiej przeszkolony personel, co przekładać się ma na wyższą wydajność i krótszy czas obsługi. W nowej placówce pracuje łącznie 47 pracowników, z czego 17 włada dodatkowo językiem hiszpańskim.