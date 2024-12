Miesiąc po wyborach, a ten wyścig wciąż nierozstrzygnięty. Nie wiadomo kto wygrał w Kalifornii

Polak pożegnał się ze stanowiskiem we władzach w Chicago

Proces za uduszenie w metrze na finiszu. „Nie można zabijać za to, że ktoś wygląda groźnie”

Donald Trump (78 l.) 20 stycznia obejmie urząd prezydenta. GOP po czterech latach przejmie większość w Senacie USA i utrzyma niewielką przewagę w Izbie Reprezentantów. Choć wybory w USA odbyły się 5 listopada, wciąż nie znany jest jednak ostateczny rozkład mandatów w niższej izbie. Nadal nie udało się rozstrzygnąć jednego z wyścigów. To 13. okręg kongresowy w Central Valley w Kalifornii.

O mandat z 13. okręgu walczyli republikanin John Duarte i demokrata Adam Gray. Nie była to ich pierwsza potyczka. W 2022 r. Duarte pokonał Graya zaledwie 564 głosami, co było jedną z najmniejszych przewag wyborczych w całych Stanach. Tym razem może być podobnie, choć wciąż nie ma pewności, na czyją stronę przechyli się szala zwycięstwa. Do poniedziałku 2 grudnia zliczono 99 proc. głosów, a te już policzone wskazywały na niewielkie zwycięstwo demokraty, który zdobył nieco ponad 200 głosów więcej od rywala.

Obaj kandydaci czekają na podliczenie ostatnich głosów, które napływały również pocztą i nikt nie spieszy się z ogłoszeniem zwycięstwa czy porażki. - „Zawsze wiedzieliśmy, że ten wyścig będzie bardzo wyrównany i spodziewamy się, że w tym roku również dojdzie do ‘fotofiniszu’ [wyścigu, w którym o rozstrzygnięciu decydują dane z fotokomórki – red]”– napisał w oświadczeniu przedstawiciel sztabu Graya Ben Rodriguez. - „Wciąż czekamy, ale nadal wierzymy w zwycięstwo Adama” – dodał.

Wynik wyborów w 13. okręgu w Kalifornii pokaże, jak duża będzie republikańska przewaga w Izbie Reprezentantów. Jak dotąd, GOP zdobył 220 mandatów, a Partia Demokratyczna 214.