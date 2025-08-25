Podwójne oklaski w konsulacie w Chicago. Wręczono nagrody „Wybitnym Polakom”

Do Konsulatu Generalnego RP w Chicago w czwartek 21 sierpnia przybyli laureaci wraz z rodzinami i przyjaciółmi, aby towarzyszyć im w tej bardzo ważnej dla nich chwili. Światowa edycja Konkursu „Wybitny Polak” przeprowadzana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i połączona z Konkursem „Teraz Polska”, przygotowana została przez lokalny komitet konkursowy. Gospodynią gali była Małgorzata Tys.
– Dzisiejsze wydarzenie to wyjątkowa okazja, by uhonorować Polaków, którzy swoją pracą, talentem i pasją budują pozytywny wizerunek Polski na świecie. Cieszymy się, że możemy spotkać się tutaj: w gronie ludzi sukcesu, kultury, nauki i biznesu, by wspólnie celebrować to, co w Polsce najlepsze. Nasza Kapituła to osoby pracujące społecznie na rzecz Polonii: Jolanta Wiśnicki, Małgorzata Ptaszyńska, Frank Spula, Marek Kowalczyk, Kinga Korpacz, Małgorzata Tys – powiedziała prowadząca.
Następnie prezes Fundacji „Teraz Polska” Krzysztof Przybyła oficjalnie otworzył galę i odbyło się wręczenie nagród dla osób uhonorowanych w 2024 roku w poszczególnych kategoriach:
- Kultura: Zbigniew Banaś – krytyk filmowy, dziennikarz znany przede wszystkim ze swojej działalności na rzecz promocji kina polskiego w USA;
- Biznes: Marcin Kondek – założyciel Encore Gallery, firmy specjalizującej się w sprzedaży dużych formatów płytek ceramicznych i kamienia porcelanowego;
- Osobowość: emerytowany kardiolog dr Bronisław Orawiec;
- Nauka: dr Krzysztof Stopka – związany z Purdue University, koncentrujący się na zaawansowanych zagadnieniach inżynierii mechanicznej i materiałowej;
- Młody Polak: Justyna Haluch – właścicielka food trucków „I Love Grill & Lemonade”, działających w Chicago i Illinois. Zasłynęła jako lokalna „królowa zapiekanek” – kultowego polskiego street foodu – i promuje polską kuchnię wśród mieszkańców Illinois;
- Przyjaciel Polonii: emerytowany funkcjonariusz chicagowskiej policji Michael Barz oraz radny 38. Dystryktu Chicago Nicholas Sposato.
W drugiej części gali wręczono statuetki dla nagrodzonych w 2025 roku. Wyróżnienia w kolejnych kategoriach odbierali:
- Kultura: Ryszard Owsiany – prezes Muzeum Polskiego w Ameryce;
- Biznes: dr Daniel Domagała – specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej;
- Osobowość: dziennikarz Łukasz Dudka oraz ks. Sławomir Kurc;
- Nauka: lekarka Josephine Długopolska;
- Sport: szermierz Filip Dolegiewicz;
- Przyjaciel Polonii: sędzia Diann Karen Marsalek.
Urozmaiceniem gali był występ Konrada Pawełka i Polonijnej Orkiestry Chicago. Gościom podano również smaczny poczęstunek ufundowany przez sponsorów.