Ważna uroczystość w Amerykańskiej Częstochowie. Finansista Dumą Polonii z USA

Uroczyste wręczenie Pride of Polonia Award odbyło się w niedzielę 24 sierpnia na zakończenie mszy świętej z udziałem arcybiskupa Tomasza Wenskiego. Nagroda Pride of Polonia przyznawana jest od roku 1992 w dowód uznania za wybitny wkład w działalność Polonii w USA. Ceremonia przyznania nagrody tradycyjnie odbywa się w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania. Pierwszym wyróżnionym za zasługi dla Polonii przez Komitet Apostolstwa Polskiego był kardynał John Król.

W niedzielę, w wypełnionym po brzegi kościele, ceremonię przyznania nagrody zainicjował prowincjonał zakonu paulinów ojciec Krzysztof Wieliczko. Osobę dyrektora PSFCU Bogdana Chmielewskiego przybliżył zebranym przeor sanktuarium ojciec Bogdan Olzacki. - Komitet Apostolstwa Polskiego przyznaje nagrodę Pride of Polonia osobie, która wniosła wybitny wkład w życie polonijnej społeczności w USA. W tym roku nagrodę otrzymuje pan Bogdan Chmielewski - finansista z trzydziestoletnim wkładem pracy w sektorze bankowym. Od 2007 roku prezes i dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej – powiedział.

W dalszej części ojciec Olzacki przypomniał drogę kariery Bogdana Chmielewskiego - absolwenta warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki i Szkoły Liderów Biznesu na Uniwersytecie Harward - oraz pozycję PSFCU, która jest największą unia kredytową na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ceremonii wręczenia nagrody dokonał celebrujący niedzielną mszę świętą arcybiskup Tomasz Wenski z Miami, FL.

Następnie głos zabrał nagrodzony znakomitym wyróżnieniem Bogdan Chmielewski. Wyraźnie wzruszony zaznaczył, że przyjął wyróżnienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim, w imieniu instytucji, którą reprezentuje, czyli Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Następnie dyrektor Chmielewski podziękował Matce Bożej, w sanktuarium której celebrowano mszę świętą i w murach której został wyróżniony.

Po przemówieniu Bogdana Chmielewskiego wykonano wspólną okolicznościową fotografię, a następnie celebrowano dalej na wspólnym posiłku w salach centrum kulturalnego sanktuarium. Dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski zapytany „na gorąco” o wrażenia z uroczystości podkreślił, że to olbrzymi zaszczyt i honor dostać taką nagrodę.

- Sama nazwa nagrody jest niesamowita - Pride of Polonia. Ale tak jak powiedziałem, ja tę nagrodę akceptuję w imieniu Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Większa część mojej działalności i tej zawodowej, ale i nie tylko, bo społecznej działalności związana jest z PSFCU

– powiedział i dodał: - Odbieram tę nagrodę jako wyróżnienie dla całej instytucji. Dla tego, co robimy na co dzień. Jesteśmy nie tylko instytucją finansową, ale także filarem Polonii w USA.